El CBT incorpora el base Josep Fermí Cera

El base Josep Fermí Cera és el primer fitxatge del Club Bàsquet Tarragona de cara a la propera temporada. Cera, de 21 anys i 1,87 d’alçada i nascut a Sant Carles de la Ràpita, va militar la passada temporada a les files de l’Odilo Cartagena, al Grup Est de la LEB Plata, el mateix al que va competir l’Ibersol CBT.

El base rapitenc, que destaca per la seva creativitat i visió de joc, va registrar al Cartagena unes mitjanes de 7,2 punts i 2 assistències en 17 minuts de joc per partit. Les dues temporades anteriors, Cera va ser jugador de l’Ourense Baloncesto, equip amb el que va pujar i competir a la LEB Or. Abans, havia passat per les categories de formació del CB L’Hospitalet i del Casademont Zaragoza, on va arribar a debutar amb només 17 anys a la Lliga ACB mentre formava part del seu filial, l’Olivar, que jugava a Lliga EBA.

L’entrenador de l’Ibersol CBT, Borja Comenge, s’ha mostrat molt satisfet pel fitxatge del que considera «un bon jugador d’equip, molt complet, pot aportar molt en atac i en defensa». Comenge ha destacat la «mida» de Cera en defensa i «una molt bona comprensió del joc en atac a partir del bloqueig directe». El tècnic lleidatà remarca també que «és un jugador en creixement, però que ja té experiència en aquesta categoria i en algunes superiors» i crec que «és un perfil que ens pot ajudar en el dia a dia a construir un equip amb una bona dinàmica de treball, que és el nostre objectiu».

L’staff de l’Ibersol CBT continua treballant en la confecció del roster per a la temporada 2024-2025. En els propers dies està previst que s’anunciïn més fitxatges i renovacions per seguir donant forma al nou projecte dels tarragonins a la Segona FEB, antiga LEB Plata.

