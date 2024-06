Borja Comenge, nou entrenador del CBT: «Vull repetir l’ambient del CBT de l’ascens»

El CB Tarragona de la temporada 2024/2025 ja ha fet el primer pas. Borja Comenge va trepitjar ahir el pavelló del Serrallo com a nou entrenador de l’entitat cebetista. Comenge arriba a Tarragona amb il·lusió i ganes de treballar. De fet, el lleidatà va apuntar que «la decisió va ser ràpida i natural, no he sigut molt difícil de convèncer, perquè des del primer moment m’he trobat un club en el qual treballen persones il·lusionades pel projecte i amb una gran capacitat de reacció que es demostra amb mantenir la categoria de Segona FEB (antiga LEB Plata), que és una categoria important». El tècnic també va tenir clar el que vol a la graderia: «Hem de repetir l’ambient de bon bàsquet que es va donar en el CBT de l’ascens».

Des de l’entitat, la presidenta Núria Grados va destacar que «apostem per ell i per tot el que pot aportar. Té molta experiència en el món del bàsquet i tenim ganes de començar». En aquest sentit, el tècnic lleidatà va apuntar que el seu punt de partida és «generar un bon clima de treball. Per a mí és el més important que tothom, cos tècnic, jugadors i l’entorn del club estigui a gust amb la manera que treballo i com lidero». En aquest punt, va afegir que «vull uns jugadors disposats a treballar de valent i que s’ajudin a potenciar les virtuts de cadascú i tapar els defectes».

De moment, Borja Comenge és la primera peça d’un projecte que el tècnic lleidatà assegura que «començarem des de zero». Comenge va apuntar que «el més important és que ja tenim el cos tècnic complet» i, ara, toca començar a picar pedra per formar una plantilla competitiva capaç d’afrontar el repte de la Segona FEB. Des de l’entitat tenen clar que no volen repetir els errors que van acabar per condemnar al descens esportiu a l’equip la darrera temporada.

D’aquesta manera, el nou tècnic del CBT liderarà de primera mà la confecció de la plantilla: «Ara toca parlar amb els jugadors i sobretot, escoltar. Vull jugadors compromesos per crear un bon ambient de treball. A dia d’avui no tenim plantilla, així que començarem a escoltar i, primer, als jugadors de l’any passat». A nivell esportiu, l’objectiu se centra en la permanència tot i que Comenge va apuntar que «és difícil parlar d’objectius sense tenir confeccionada la plantilla».

Un dels punts que més va destacar el tècnic lleidatà és el de mantenir l’entusiasme a la graderia del Serrallo. Comenge també va destacar com a principal objectiu «mantenir l’entusiasme pel bàsquet que hi ha al Serrallo». De fet, va apuntar que «volem que des del primer dia hi vingui tota l’afició al pavelló i poder sumar-ne més gent encara». A més, va subratllar que «volem repetir l’ambient de bon bàsquet del CBT de l’ascens. Des del club s’ha apostat molt per transmetre l’entusiasme que pel bàsquet que es viu al Serrallo. El CBT és un club amb una bona massa social i això és el que vull, que la gent s’identifiqui amb l’equip».