El CBT consuma el seu descens a la lliga EBA

No hi ha cap miracle possible. El CBT ja és matemàticament equip de la lliga EBA. Després dels resultats que es van donar el darrer cap de setmana, no hi ha cap camí possible que permeti l'esperança per la salvació per la via esportiva. La derrota a la pista del CB Prat va ser un primer pas i, malgrat que la derrota de l'Alginet va obrir la porta un doble empat que permetés l'entrada al play-out, la victòria del Palmer, sumat als enfrontaments directes entre els actors implicats en aquestes dues últimes jornades condemnen l'equip tarragoní a tornar a EBA un any després d'aconseguir l'ascens per la via esportiva.

Actualment, el CBT és el cuer del grup amb 7 victòries i 17 derrotes i tant l'Alginet com l'Hospitalet marquen el play-out amb 9 victòries. Més lluny queda la salvació directa, que la marca el Santfeliuenc amb 10 victòries. Les opcions de salvar-se per la via del play-out es van desbaratar amb la victòria del Palmer Bàsket. L'equip mallorquí, amb 8 victòries, s'ha d'enfrontar en aquestes dues últimes jornades contra l'Hospitalet i l'Alginet. D'aquesta manera, tot i que el CBT guanyés els dos partits, només es podrien trobar amb situacions de triple o quàdruple empat amb l'Alginet, el Palmer i l'Hospitalet que, totes condemnarien el conjunt blau. Per exemple, si el CBT guanya els seus dos partits contra el Benicarló (5è) i l'Horta Godella (4t), es quedarien amb 9 victòries i necessitaria que l'Alginet perdés els dos partits perquè el play-out no marxi a 10. En aquest cas, que l'Alginet es quedi amb 9 victòries significa que, com a mínim, el Palmer Bàsket igualés també aquesta xifra de 9 triomfs perquè, actualment, en té 8. D'aquesta manera, crearia una situació de triple empat.

Els de Jorge Serna tenen l'average individual tant amb l'Alginet com amb el Palmer Bàsket, perquè, malgrat només haver guanyat un dels dos duels directes amb els dos equips, la diferència de punts és favorable al CBT. Malgrat això, aquest factor només és diferencial en els desempats en el cas que el conjunt tarragoní s'igualés a la classificació amb l'Alginet o el Palmer Bàsket. En situació de triple o quàdruple empat, el Reglament General i de Competicions de la FEB indica que el procediment a seguir per ordenar els equips empatats a la classificació són els punts aconseguits en els enfrontaments directes entre ells. En aquest cas, el CBT només compta amb 2 punts perquè només ha guanyat 2 partits contra Alginet i Palmer Bàsket, un a la pista del conjunt balear i l'altre, contra els valencians, al pavelló del Serrallo. En canvi, tant l'Alginet com el Palmer Bàsket, com s'han d'enfrontar entre ells a l'última jornada de lliga, algun dels dos equips aconseguiria una puntuació superior i deixaria el CBT tretzè o catorzè, places de descens directe.

D'aquesta manera, el CBT consuma el seu descens a la lliga EBA un any després de l'ascens esportiu. El conjunt blau ha viscut un any convuls amb un canvi d'entrenador i la incorporació de fins a cinc jugadors en el mercat d'hivern que no ha estat suficient per assolir la permanència. El punt clau de la temporada va ser la derrota contra el Palmer Bàsket a la pròrroga. Llavors, el conjunt de Jorge Serna no només va perdre un partit guanyat a falta de cinc minuts per al final, sinó que també es va quedar sense la seva brúixola a la pista: David Fernández. Amb la lesió del capità cebetista, el CBT va acabar caient a casa, una derrota que, en cas d'haver-se evitat, la situació a dia d'avui seria més esperançadora. Sense Fernández, el CBT va perdre el lideratge a la pintura que, malgrat els intents de poder arreglar-ho amb més minuts per Tugores i la incorporació del base Jahmal Jones, no va ser suficient.

El CBT tancarà la LEB Plata a casa contra el Benicarló aquest dissabte a les 19 hores, mentre que l'últim partit de lliga serà el 6 d'abril a la pista de l'Horta Godella.

L'úncia manera de mantenir la categoria, per part del CBT, seria emular els passos que va seguir el CB Salou la darrera temporada i assolir una plaça de manera extraesportiva als despatxos mitjançant la renúncia d'un dels equips ascendits o dels que es mantenen a LEB Plata.