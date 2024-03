Una mala primera part condemna a l’Ibersol CBT a la pista del Prat (100-84)

L'Ibersol CBT no ha pogut emportar-se la victòria de la pista del Prat, un dels millors equips de la segona volta al Grup Est de la LEB Plata. Els tarragonins necessitaven guanyar per mantenir vives les opcions de permanència, però una mala primera part els ha posat el partit molt costa amunt. La reacció de la segona part ha permès retallar els 20 punts del descans fins a posar-se a menys de 10 en diverses ocasions, però el filial del Joventut de Badalona ha mantingut un elevat ritme anotador durant tot el matx que ha fet inviable la remuntada.

El partit arrencava ja amb molt encert ofensiu, gràcies al qual el Prat agafava un primer avantatge de 7-3 amb només dos minuts, però el CBT reaccionava amb 5 punts de Marc Buscail i es posava per davant amb un 7-8. Els locals no afluixaven i tornaven a fer forat: 15-8 al minut 5 del primer quart. Una dinàmica que s'ha mantingut la resta del quart i que ha permès que la distància a favor del Prat s'anés eixamplant fins al 24-10 del minut 8 després d'un triple de Jordi Rodríguez que forçava el temps mort de Jorge Serna. El parèntesi no ha servit per canviar la inèrcia i el primer parcial s'ha tancat ja amb un contundent 28-12.

Amb una motxilla de 16 punts el CBT buscava la reacció des de la línia de tres punts, però ni Duch ni A. J. encertaven. Sí ho feia Raimon Carrasco per posar un sagnant 35-14 al segon minut del segon quart. Un triple de Plitzuweit, el primer dels blaus després de 8 errors des dels 6,75, i la defensa en zona ordenada per Jorge Serna propiciaven una tímida reacció dels tarragonins. El parcial de 0-7 obria una petita escletxa per a l'optimisme rebaixant el marge als 14 punts. El Prat, però, no es deixava sorprendre i ràpidament tornava a posar-se per sobre dels 20 punts: 46-23 al minut 7. Després que la diferència toqués sostre amb un expeditiu 50-25, Adrià Duch s'entonava per retallar fins al 50-30 amb un triple i un llançament de mitjana distància a falta de 30 segons. El resultat ja no es mouria fins a la mitja part.

Remuntar-li 20 punts al Prat a casa seva a la segona part es dibuixava com una utopia. Calia millorar molt a les caselles estadístiques que explicaven la diferència entre tots dos equips, com l'encert en els llançaments de camp (50% el Prat i 33% el CBT) i les pilotes perdudes (10 el CBT i només 2 el Prat). I endurir una defensa que a la primera part havia estat massa contemplativa davant la bona circulació de pilota dels locals.

Una inflexió radical que no semblava arribar en els primers minuts del tercer quart, especialment pel que fa a la qüestió defensiva. En atac, però, la inspiració de Tugores i dos triples de Bright Mensah posaven als tarragonins a 12 punts: 59-47 al minut 5. L'assignatura pendent seguia sent la defensa, perquè el Prat no baixava el ritme anotador. Però els tarragonins estaven desbocats en atac i un triple d'Adri Duch permetia baixar de la barrera psicològica dels 10 punts: 62-53 al minut 6. Després del temps mort local, el quart triple d'un letal Jordi Rodríguez i un altre d'Eduard Arqués refredaven la remuntada (68-53). El Prat acabava de fulminar la reacció dels tarragonins amb un alley hoop que el pivot Samuel Taiwo completava amb una esmaixada espectacular que posava el 72-53 a falta d'un minut. Una cistella a l'últim segon del quart de Ferran Torres permetia deixar un 72-57 que mantenia viu el CBT.

El pivot de l'Hospitalet obria l'últim quart amb un bàsquet després de rebot ofensiu que tenia continuïtat amb el triple de Plitzuweit i un 2+1 de Bright Mensah en els següents dos atacs. Amb 74-69 i 8 minuts per somiar els tarragonins tenien permís per somiar. Una molt discutible falta sobre un llançament triple de Soumbey i una falta tècnica a la banqueta donaven oxigen als locals, que gràcies als tirs lliures recuperaven els 12 punts. La resposta era de Dani Tugores, amb un 2+1 i de Ferran Torres un altre cop després de rebot ofensiu. Amb els tarragonins en zona, Soumbey castigava des dels 6,75, primer, i en penetració després i posava un 86-72 a falta de poc més de quatre minuts que ja deixava la victòria molt costa amunt. Els últims minuts han estat un tràmit en els que els locals han administrat l'avantatge i fins i tot augmentar-lo davant d'uns tarragonins que han acabat el partit descentrats per l'arbitratge.