El CB Salou vol capgirar la dinàmica negativa dels últims quarts

L’OCA Global CB Salou de Jesús Muñiz encara els tres últims partits de la temporada amb l’objectiu de recuperar les bones sensacions que ha perdut en els darrers quatre partits. Els salouencs sumen quatre derrotes consecutives, una crisi de resultats que, tot i que no trontolla les aspiracions dels de la Costa Daurada, sí que preocupa per afrontar el repte del play-off.

Amb dotze victòries i tres partits restants, els de Muñiz tenen a la seva mà la classificació per a la següent fase, però, primer, hauran de superar la mala dinàmica sorgida als últims quarts. Els darrers quatre partits dels salouencs han tingut una trajectòria similar. En el duel contra l’Alginet al Pavelló Municipal el darrer cap de setmana, els de Muñiz mantenien una còmoda victòria amb quinze punts d’avantatge al descans. Amb tot, el control del partit es va perdre progressivament a la represa amb un Alginet que, en plena lluita per la salvació, va pujar el nivell d’intensitat mentre que el Salou va perdre l’encert en el tir. Això es va traduir en un parcial d’11-26 en el darrer període que va acabar significant la derrota. Contra el Fibwi Palma, també a casa, la situació va ser més greu amb un 4-18 en un últim quart en el qual els locals van passar més de sis minuts sense anotar, fet que va aprofitar el Palma, també a la lluita per la salvació, per emportar-se la victòria.

Fora de casa el destí va ser més tràgic. Els salouencs van acabar perdent els duels contra l’Hospitalet i l’Horta Godella a l’últim segon. En aquest cas, els de Muñiz van dominar el parcial a l’últim quart amb 19-29 contra l’Hospitalet i 16-19 contra el Godella, però van caure per detalls. El primer el va resoldre Sevillano amb un triple quan faltaven quatre segons i, en el segon, els tirs lliures i la bona defensa del conjunt valencià van rematar el duel.

Aquest diumenge, el CB Salou té una nova oportunitat de segellar els objectius i recuperar el nivell que els ha portat a competir a la part alta aquesta temporada. Isaac Mayo, amb 23 punts, 9 rebots i 4 assistències en l’últim duel, es manté com el líder d’un equip que vol entrar al play-off d’ascens per la porta gran diumenge a les 18.15 h.