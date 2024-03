El CBT agafa aire i guanya la primera final per a la salvació (74-81)

L'Ibersol CBT continua viu. La victòria a la pista del Santfeliuenc per 74 a 81 li permet mantenir opcions per sortir de les dues últimes places que comporten el descens directe, quan queden tres jornades per acabar la competició. Els tarragonins afrontaven el partit amb la baixa del base Jahmal Jones per unes molèsties als isquiotibials -que s'afegia a la de David Fernández- però un gran segon quart, liderats per A. J. Plitzuweit que amb 26 punts ha estat el millor del CBT, els ha permès distanciar-se en el marcador i, tot i la remuntada dels locals a la segona part, mantenir la iniciativa fins al final del partit.

Els de Jorge Serna entraven al partit amb una molt bona intensitat defensiva que els permetia anotar en ràpides transicions. Els tarragonins es posaven per davant 8-10 amb 6 punts de Ferran Torres. El pivot de l'Hospitalet tenia també èxit en l'altra important feina que tenia encarregada: aturar l'últim fitxatge del Pajarraco Santfeliuenc, el nord-americà Darnell Cowart, que arribava al seu quart partit amb una mitjana de 25 punts i 9 rebots. De mica en mica, però, els locals prenien el control del marcador gràcies sobretot a l'encert de Guim Exposito (17-10, minut 7). L'entrada en joc de Plitzuweit capgirava la dinàmica i els tarragonins tancaven el quart amb empat a 20, gràcies a un parcial de 3-10 amb 8 punts de l'escorta nord-americà.

L'exhibició ofensiva de Plitzuweit pujava de nivell a començaments del segon quart: tres triples consecutius i una penetració de l'escorta posaven al CBT per davant (30-31, minut 5). Bright Mensah se sumava a la festa i un triple seu ampliava l'avantatge fins als 4 punts, que eren escurçats ràpidament per Nil Brià també des dels 6,75. Però els de Jorge Serna es mostraven sòlids i un cop de dits de Ferran Torres suposava el 33-36 provocant el temps mort de l'equip local. A la represa, els tarragonins es mostraven pletòrics tant en atac com en defensa. Eyisi anotava des de la mitja distància, Bright Mensah castigava des dels tres punts amb un step back marca de la casa i novament el pivot nigerià es feia fort a la pintura amb dues accions que posaven el 33-45 a un minut i mig per a la mitja part. El parcial favorable el rematava un nou triple d'Adri Duch que deixava el marcador en 33-48 al descans. El Santfeliuenc no havia anotat en els darrers 5 minuts del segon quart i la seva estrella, Darnell Cowart, marxava al vestidor amb només 2 punts i un 0/5 en llançaments de camp.

Els tarragonins sabien que el repte era mantenir la distància durant els primers minuts de la segona part davant d'un rival que, amb els deures de la permanència assegurats, era susceptible de tirar la tovallola si el partit seguia costa amunt. Un triple de Dani Tugores ampliava el forat a 17 punts, però el CBT encallava en anotació i això habilitava la reacció local, ara ja amb Cowart fent mal amb la seva qualitat. Un 2+1 de Zanca i un contracop finalitzat per l'aler reduïen el rèdit dels del Serrallo ja a només 6 punts: 47-53, amb 4 minuts del tercer quart per davant. Els nervis s'apoderaven dels tarragonins i la sagnia de pèrdues acabava d'esgotar l'avantatge, que s'esfumava amb un triple de Cowart (52-53 a dos minuts per al final del tercer quart). El partit tornava a començar, però els tarragonins eren capaços de recuperar-se en el tram final per tornar a obrir un petit forat: 52-57 amb 10 minuts per davant.

L'últim parcial s'obria amb un intercanvi de triples entre Nil Brià i A. J. Plitzuweit, un joc al qual se sumava Artur Alaminos amb un llançament de caràcter. Tot i els intents del Santfeliuenc de completar la remuntada dels tarragonins eren capaços de continuar manant al marcador amb una forquilla entorn dels 4-5 punts. Un cop de dits d'Ousmane N'Dour per acabar un contraatac posava un esperançador 66-73 forçant el temps mort dels locals amb 4 minuts per jugar-se. Després del parèntesi, el jove pivot senegalès tornava a anotar per consolidar l'escletxa de 7 punts. El Santfeliuenc ara ja jugava descaradament per a Cowart, que forçava faltes i castigava des del tir lliure. Un 2+1 d'Exposito rebaixava el marge a 4 punts a menys de 3 minuts, però un 1x1 de Boe Nguidjol tornava a ampliar fins als 6 l'avantatge. El partit arribava a l'últim minut amb 5 punts de crèdit per al CBT. A 35 segons per al final, Cowart cometia falta en atac i, posteriorment, fallava en una penetració. Dos tirs lliures de Bright Mensah i una nova falta en atac provocada per Dani Tugores sentenciaven el partit que acabava amb l'esmentat 74 a 81.