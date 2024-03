El CB Salou es queda sec a l’últim quart i cau a casa contra el Palma

L’OCA Global CB Salou va caure derrotat a casa contra el Fibwi Palma en un duel igualat de principi a fi que es va decidir en els darrers minuts. A l’últim quart, els dos equips estaven igualats a 66 punts i, després de tres minuts sense anotar, el Palma en va sumar deu contra un Salou que es va quedar sec.

El Fibwi Palma es jugava ahir fer un pas endavant a la salvació a la pista del Salou i, per aquest motiu, va sortir amb la intenció de superar el ritme salouenc des del primer quart. Tot i que Víctor Aguilar va estrenar l’electrònic des de la línia de tres, el Palma va actuar ràpidament amb un parcial de cinc punts per prendre l’avantatge del partit. Aquest inici elèctric va derivar en un intercanvi de cops que va mantenir el conjunt balear per sobre. Els illencs van establir un joc ràpid i associatiu en atac que, sovint, aconseguia desestabilitzar la defensa local per trobar els forats per puntuar. Amb tot, els visitants no van aconseguir obrir cap bretxa per la força bruta del Salou. Quan els de Jesús Muñiz es trobaven per sota, sempre hi havia algú que es treia un triple del barret o un tir en suspensió, amb un Víctor Aguilar especialment encertat. A més, l’entrada de Wally Niang va aportar solidesa a la defensa salouenca i el senegalès va tancar el primer parcial amb un tap i un triple en una mateixa jugada per posar el 18-20. El Salou estava per sota, però tenia més que controlat al Palma.

Al segon quart, el mecanisme salouenc va aconseguir trencar el conjunt visitant a través d’Adrià Aragonès. L’aler es va inventar una jugada entre dos defensors per provocar un 2+1 que va completar per posar el 28-25 al marcador. La ferida ja estava feta i Isaac Mayo la va fer més gran i, finalment, CJ Barksdale va posar el +5 amb un tir en suspensió a la cara d’un importent Williams. Aquesta jugada va fer mal i el tècnic del Palma va aturar el partit amb un temps mort. Aquest va servir de ben poc, perquè el Salou va mantenir la iniciativa, però els illencs van anar al descans amb un marge acceptable de cinc punts de diferència.

A la represa, el partit es va complicar. El Palma va sortir endollat i, en un tres i no res, va igualar el duel a 51. Tocava construir un nou avantatge, i el CB Salou ho va fer amb Isaac Mayo. Amb tot, el Palma va acabar el tercer quart viu gràcies a un triple de García per posar el 62-58. La igualtat es mantenia en el joc, i ben aviat a l’últim quart també a l’electrònic. Els illencs van passar a un estil pràctic. Es van centrar en atacs ràpids i en l’encert sota la cistella, mentre que els salouencs allargaven els seus atacs per esgarrapar minuts i intentar el tir de tres, però no trobaven la fórmula. D’aquesta manera, els dos equips van igualar el marcador a 66 a quatre minuts del final. Durant tres minuts, els dos equips es van intercanviar transicions i jugades, però cap aconseguia anotar. Cada jugada es feia més decisiva i, finalment, el Palma va ser el guanyador del duel. En un minut va anotar més punts que en gairebé tot el quart i, amb un parcial de 10 punts, va assaltar el pavelló Salou Centre en un últim duel d’encert.