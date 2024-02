El CBT deixa escapar un partit que tenia guanyat i cau a la pròrroga davant del Palmer Mallorca (94-99)

L'Ibersol CBT no ha sabut rematar la feina i ha acabat perdent a la pròrroga davant del Palmer Mallorca, que ha dominat el temps addicional després d'estar 13 punts per sota a 4 minuts per acabar el temps reglamentari. Les pèrdues de pilota dels locals a partir d'aquest moment i l'encert dels mallorquins han permès igualar el marcador i portar el partit a una pròrroga on els blaus no han pogut contrarestar el gir mental que ha donat el matx a la recta final. La lesió de David Fernández i l'eliminació de Bright Mensah, afegides a la baixa de Dani Tugores, han deixat l'equip orfe de direcció en els minuts decisius.

El Palmer agafava la iniciativa en el primer minut de partit amb un parcial de 0-5 que agafava per sorpresa els tarragonins. La resposta era Boonyasith primer des dels tres punts, després des de la mitja distància i el tir lliure per compensar la poca fluïdesa de l'atac local. Sense cap estridència, els mallorquins aprofitaven la manca d'idees del CBT per, mica en mica, obrir forat: 8-16 al minut 7 i primer temps mort. Tornant del parèntesi, Bright Mensah exercia de desllorigador amb una penetració, un triple i dos tirs lliures que permetien tancar el quart amb un 15-18 i la necessitat de tornar emprendre el joc dels tarragonins.

Bright Mensah seguia posant-se l'equip a les espatlles al començament del segon quart. Els tarragonins agafaven la iniciativa al marcador després d'un rebot ofensiu d'Ousmane N'Dour (19-18). El partit entrava en una fase d'igualtat en la qual Mendiola feia mal dins la zona i Boe Nguidjol emergia com l'alternativa ofensiva amb dos triples consecutius: 28-27 a l'equador del segon quart. Però la consistència del Palmer els donava el màxima avantatge fins al moment: 30-38 al minut 8. El tercer triple de Mensah iniciava una reacció que es quedava curta pels errors des del tir lliure: en els primers 20 minuts, 6/16 els locals i 12/16 el Palmer, un factor que explicava, en molt bona mesura, el 36-42 del descans.

El tercer quart arrencava amb Boonyasith endollat. Dos triples de l'escorta nord-americà empataven el partit a 45. Novament, els mallorquins, sempre amb Mendiola com a epicentre del seu joc, recuperaven la iniciativa, tot i que amb avantatges que no passaven dels 4 punts. Un parcial favorable als locals permetia que Ferran Torres els posés per davant (54-53 al minut 7). El pivot de l'Hospitalet completava una magistral assistència de David Fernàndez per posar un 58-56 que forçava el temps mort dels visitants. Un triple marca de la casa d'Adri Duch el contestava el Palmer, que deixava el marcador en 61-60 al final del tercer quart. Missió complida i els deures per fer al quart de la veritat.

L'home de la nit era Bright Mensah. L'escorta connectava el seu cinquè triple només començar el període definitiu i el sisè un minut després: 69-62 per als locals, que ampliaven la distància als 10 punts amb sis minuts pel davant (72-62). Era el moment del partit: Adri Duch olorava sant des dels 6,75 i Ousmane N'Dour aprofitava una nova assistència de David Fernández per posar un 77-64 que a 4 minuts per al final posava la victòria a tir. La lesió del base, però, desconcertava els tarragonins que, en un tancar i obrir d'ulls, veien com la diferència es reduïa a 5 punts: 77-72 i 3 minuts i mig per jugar-se. La solidesa defensiva dels tarragonins en aquesta recta final i el saber fer d'Adri Duch posaven 9 punts per als locals, però un 3+1 de Feliu i un tir exterior del base confirmaven que el Palmer no tirava, ni molt menys, la tovallola: 81-78 a falta de 18 segons. El mateix jugador s'aprofitava d'una nova pèrdua per ajustar més el marcador: 81-80 amb 12 segons pel final. Jacob transformava un dels dos tirs lliures i deixava dos punts per davant el seu equip i el Palmer amb l'opció d'empatar o guanyar el partit en l'última possessió. Harris treia la falta i no fallava des dels tirs lliures per empatar a 82. El partit anava a la pròrroga amb la sensació d'haver deixat escapar una oportunitat d'or.

Dos triples i una cistella de Mendiola a la pintura donaven 8 punts d'avantatge als mallorquins en el primer minut del temps addicional. Amb un CBT sense David Fernández, lesionat, i Bright Mensah, expulsat per faltes, apareixia N'Dour per liderar una reacció que el bàsquet control dels mallorquins deixava a 5 punts a falta d'un minut (91-95). Harris no fallava des del tir lliure i amb 91-97 i 34 segons per al final deixava el partit ja pràcticament sentenciat.