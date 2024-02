Jorge Serna (CBT): «Hi ha vida fins a l'últim segon»

El tècnic del CBT, Jorge Serna, va sortir dolgut després de la derrota del seu equip a la pròrroga contra un rival directe. El triomf del Palmer Bàsket, cuer de la categoria, al Serrallo suposa que els blaus tinguin la permanència més llunyana i es complica un calendari que ja era ajustat de base. Queden sis finals i els blaus estan condemnats a guanyar-ne quatre si volen arribar a la meta de les deu victòries. Un límit que, al ritme de la resta d'equips de la competició, sembla insuficient. De moment, la salvació està a dues victòries i es podria quedar a tres depenent dels resultats de la jornada d'avui.

El tècnic cebetista va lamentar els darrers minuts del partit. Els blaus encaraven la recta final amb tretze punts de marge, però la lesió de David Fernàndez va trastocar la dinàmica del conjunt blau. «Sense David hem perdut el control del partit, ens han ficat dos triples i el Palmer s'ha motivat. Era un final complicat, sense bases i amb Bright Mensah fora amb 5 faltes personals. Hem perdut la guia sobre la pintura i això és bàsquet. Has d'estar despert fins a l'últim segon, contra el Palmer ens ha sortit la creu», destacava Serna.

Després de la dura derrota, l'aragonès va enviar el missatge: «Hi ha vida fins a l'últim segon. Queden sis partits, els resultats no ens han acompanyat, però hi ha vida fins a l'últim segon i hem de continuar lluitant i creient en la permanència».

Finalment, davant les baixes importants de David Fernández i Dani Tugores, Serna buscarà solucions: «Les lesions no tenen bona pinta i ens toca reconstruir-nos. Ja portem unes quantes reconstruccions, però tocarà alçar-se de nou. Aquesta setmana no competim, així que veurem les decisions que prenem per ser el màxim de competitius possibles».

El següent duel del CBT serà una final a la pista del Mataró, l'equip que marca la salvació. El duel serà el 2 de març.