L'Hospitalet talla la ratxa del CBT en un partit igualat (76-74)

L'Ibersol CBT no ha pogut aconseguir la victòria a la pista del Sandà l'Hospitalet en un partit molt ajustat on els tarragonins han tingut un triple per guanyar el partit a falta de 5 segons per al final. La pilota, però, no ha entrat i el marcador s'ha quedat en 76-74. El CBT ha dominat la primera part amb diferències curtes i s'ha mantingut dins del partit quan, a finals del tercer quart, els locals han agafat la iniciativa al marcador arribant als últims minuts amb opcions per endur-se la victòria, tot i tenir els dos pivots titulars eliminats per faltes i un important desequilibri en el nombre de tirs lliures llançats (35 per a l'Hospitalet, 23 per als del Serrallo).

Els tarragonins començaven bé el partit. L'últim fitxatge, Boe Nguidjol, anotava en els dos primers atacs demostrant el que ja va apuntar en el seu debut la setmana passada: és un jugador desequilibrant en l'1x1, tant al pal baix com atacant des de posicions exteriors. La seva segona falta, però, el portava a la banqueta quan encara no s'havien jugat els primers 3 minuts. Jacob Boonyasith i Bright Mensah agafaven el relleu anotador i els de Jorge Serna aconseguien un primer avantatge de 3-10 al minut 5. En defensa, la intensitat dels blaus, molt actius a les línies de passada, incomodava els locals, que, molt desencertats des de la llarga distància, només contenien la superioritat visitant amb tirs lliures. Un triple de David Fernández posava el 14-20 i un altre d'Adrià Duch el 16-23 a falta de 40 segons. Però un 2+1 de Bowles i una cistella sobre la botzina de Thiam tancaven el quart amb un ajustat 20-23.

El segon període arrencava amb un CBT inspirat ofensivament: en els tres primers atacs, Ousmane N'Dour s'estrenava amb una cistella a la pintura, Artur Alaminos convertia el cinquè triple en deu intents i Bright Mensah anotava en penetració. Però el pivot de l'Hospitalet Dwight Wilson es mostrava imparable amb 8 punts en els quatre primers minuts d'aquest període i donava la iniciativa als locals (33-30, minut 4). L'atac blau continuava bloquejat i Wilson continuava fent sang. Un triple de Tugores donava oxigen (35-33, min. 7), però els mals percentatges de tir eren un llast en aquesta fase del partit. Després del temps mort, Jorge Serna activava el recurs de la defensa en zona per frenar els 1x1 interiors de Wilson. La solució funcionava i 4 punts de Mensah capgiraven el marcador: 35-37, minut 8. Un triple de l'escorta nord-americà, referent ofensiu de l'equip a la primera part amb 14 punts i bons percentatges, deixava el marcador al descans en 37-40.

La segona part començava com la primera: amb una nova demostració de qualitat de Boe Nguidjol resolent al pal baix amb un fade away majestuós. El nord-americà, al que Jorge Serna havia deixat a la banqueta des que cometés la seva segona falta al minut tres de partit, tornava a la pista amb el mateix encert que l'havia deixat, però ara els problemes de faltes eren per a Ousmane N'Dour, que encadenava la tercera i la quarta en dos minuts. El partit passava per una fase d'imprecisions en què tots dos equips es retroalimentaven. Una esmaixada de Knowles igualava el marcador a 46 al minut 5, però Baptiste Chazelas es treballava una cistella al pal baix per tornar la iniciativa als blaus. La molt dubtosa quarta falta de Nguidjol obligava a asseure'l al costat d'Ousmane, deixant els dos pivots titulars fora del partit ja fins al tram final. Després de 3 minuts amb el marcador encadenant empats, una ratxa final de l'Hospitalet els donava una renda de 6 punts: 56-50 al final del tercer període.

Un triple i dos tirs lliures de Marc Buscail a l'inici de l'últim quart posaven els tarragonins a només un punt (56-55), però el partit entrava en una fase boja en què els locals tornaven a obrir forat (62-55, min. 2). Una altra vegada Marc Buscail, amb un 2+1, tot i que errant el tir lliure, i un triple de Boe Nguidjol tornaven a ajustar el marcador: 62-60. Un nou parcial de l'Hospitalet tornava a posar els tarragonins contra les cordes, ara ja a només 5 minuts per al final (66-60). Amb 70-65 al marcador al minut 7, una tècnica a Boe Nguidjol, el jugador clau del CBT durant tota la segona part, suposava la seva cinquena falta i, per tant, la seva expulsió. En el posterior atac, Wilson anotava després de rebot ofensiu i posava ja els locals 8 punts amunt deixant el partit vist per sentència, més després de la cinquena falta assenyalada a Ousmane N'Dour. Però una falta antiesportiva a Adrià Duch i un 2+1 de Jacob Boonyasith tornaven a donar permís per somiar: 73-71 amb 1:22 per jugar-se.

Una falta en atac de Wilson sobre Adrià Duch obria l'oportunitat perquè el castellonenc empatés el partit en una penetració en el següent atac. Però els locals trobaven a Tarrida sol sota el bàsquet per posar el 75-73 a falta de 34 segons. L'atac posterior del CBT feia circular la pilota fins a habilitar a Duch a la línia de tres, però aquest cop el llançament no entrava i Serdarevic anotava un dels dos tirs lliures posteriors. Amb 76-73 al marcador i 12 segons per disputar-se, Boonyasith transformava també només un dels dos tirs lliures. En aquesta fase de faltes tàctiques, al costat contrari Knowles fallava els 2 i donava l'opció al fet que, amb 76-74, els tarragonins tinguessin un tir per guanyar el partit. Però el llançament forçat de Bright Mensah no ha entrat i el marcador ja no s'ha mogut.