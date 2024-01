L'Hospitalet corta la racha del CBT en un partido igualado (76-74)

Publicado por Redacción Verificado por Creado: Actualizado:

El Ibersol CBT no ha podido conseguir la victoria en la pista del Sandà l'Hospitalet en un partido muy ajustado donde los tarraconenses han tenido un triple para ganar el partido a falta de 5 segundos para el final. La pelota, sin embargo, no ha entrado y el marcador se ha quedado en 76-74. El CBT ha dominado la primera parte con diferencias cortas y se ha mantenido dentro del partido cuando, a finales del tercer cuarto, los locales han cogido la iniciativa en el marcador llegando a los últimos minutos con opciones para llevarse la victoria, a pesar de tener los dos pívots titulares eliminados por faltas y un importante desequilibrio en el número de tiros libres lanzados (35 para l'Hospitalet, 23 para los del Serrallo).

Los tarraconenses empezaban bien el partido. El último fichaje, Boe Nguidjol, anotaba en los dos primeros ataques demostrando lo que ya apuntó en su debut la semana pasada: es un jugador desequilibrante en el 1x1, tanto en el palo bajo como atacante desde posiciones exteriores. Su segunda falta, sin embargo, lo llevaba al banquillo cuando todavía no se habían jugado los primeros 3 minutos. Jacob Boonyasith y Bright Mensah tomaban el relevo anotador y los de Jorge Serna conseguían una primera ventaja de 3-10 en el minuto 5. En defensa, la intensidad de los azules, muy activos a las líneas de paso, incomodaba los locales, que, muy desacertados desde la larga distancia, sólo contenían la superioridad visitando con tiros libres. Un triple de David Fernández ponía el 14-20 y otro de Adrià Duch el 16-23 a falta de 40 segundos. Pero un 2+1 de Bowles y una canasta sobre la bocina de Thiam cerraban el cuarto con uno ajustado 20-23.

El segundo periodo arrancaba con un CBT inspirado ofensivamente: en los tres primeros ataques, Ousmane N'Dour se estrenaba con una canasta en la pintura, Artur Alaminos convertía el quinto triple en diez intentos y Bright Mensah anotaba en penetración. Pero el pívot de l'Hospitalet Dwight Wilson se mostraba imparable con 8 puntos en los cuatro primeros minutos de este periodo y daba la iniciativa en los locales (33-30, minuto 4). El ataque azul continuaba bloqueado y Wilson seguía haciendo sangre. Un triple de Tugores daba oxígeno (35-33, min. 7), pero los malos porcentajes de tiro eran un lastre en esta fase del partido. Después del tiempo muerto, Jorge Serna activaba el recurso de la defensa en zona para frenar los 1x1 interiores de Wilson. La solución funcionaba y 4 puntos de Mensah cambiaban el marcador: 35-37, minuto 8. Un triple del escolta norteamericano, referente ofensivo del equipo en la primera parte con 14 puntos y buenos porcentajes, dejaba el marcador al descanso en 37-40.

La segunda parte empezaba como la primera: con una nueva demostración de calidad de Boe Nguidjol resolviendo en el palo bajo con un fade away majestuoso. El norteamericano, en lo que Jorge Serna había dejado en el banquillo desde que cometiera su segunda falta en el minuto tres de partido, volvía a la pista con el mismo acierto que lo había dejado, pero ahora los problemas de faltas eran para Ousmane N'Dour, que encadenaba la tercera y la cuarta en dos minutos. El partido pasaba por una fase de imprecisiones en que los dos equipos se retroalimentaban. Un mate de Knowles igualaba el marcador en 46 en el minuto 5, pero Baptiste Chazelas se trabajaba una canasta en el palo bajo para devolver la iniciativa a los azules. La muy dudosa cuarta falta de Nguidjol obligaba a sentarlo al lado de Ousmane, dejando a los dos pívots titulares fuera del partido ya hasta el tramo final. Después de 3 minutos con el marcador encadenando empates, una racha final de l'Hospitalet les daba una renta de 6 puntos: 56-50 al final del tercer periodo.

Un triple y dos tiros libres de Marc Buscail al inicio del último cuarto ponían a los tarraconenses a sólo un punto (56-55), pero el partido entraba en una fase loca en que los locales volvían a abrir agujero (62-55, min. 2). Otra vez Marc Buscail, con un 2+1, a pesar de que errando el tiro libre, y un triple de Boe Nguidjol volvían a ajustar el marcador: 62-60. Uno nuevo parcial de l'Hospitalet volvía a poner a los tarraconenses contra las cuerdas, ahora ya en sólo 5 minutos para el final (66-60). Con 70-65 en el marcador en el minuto 7, una técnica en Boe Nguidjol, el jugador clave del CBT durante toda la segunda parte, suponía su quinta falta y, por lo tanto, su expulsión. En el posterior ataque, Wilson anotaba después de rebote ofensivo y ponía ya los locales 8 puntos arriba dejando el partido visto por sentencia, más después de la quinta falta señalada en Ousmane N'Dour. Pero una falta antideportiva a Adrià Duch y un 2+1 de Jacob Boonyasith volvían a dar permiso para soñar: 73-71 con 1:22 para jugarse.

Una falta en ataque de Wilson sobre Adrià Duch abría la oportunidad para que el castellonense empatara el partido en una penetración en el siguiente ataque. Pero los locales encontraban en Tarrida sol bajo el baloncesto para poner el 75-73 a falta de 34 segundos. El ataque posterior del CBT hacía circular la pelota hasta habilitar a Duch a la línea de tres, pero esta vez el lanzamiento no entraba y Serdarevic anotaba uno de los dos tiros libres posteriores. Con 76-73 en el marcador y 12 segundos por disputarse, Boonyasith transformaba también sólo uno de los dos tiros libres. En esta fase de faltas tácticas, en el lado contrario Knowles fallaba los 2 y daba la opción al hecho de que, con 76-74, los tarraconenses tuvieran un tiro para ganar el partido. Pero el lanzamiento forzado de Bright Mensah no ha entrado y el marcador ya no se movió.