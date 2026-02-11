FUTBOL
Substituir Jaume Jardí, la tasca més difícil del Nàstic de cara al duel contra el Betis
El crack grana ha disputat tots els partits i només va ser suplent en el duel contra el Cartagena
El Nàstic de Tarragona té aquest diumenge un duel més que clau contra el Betis Deportivo. Gairebé és un partit a vida o mort contra un dels equips en descens i els grana afrontaran el repte sense la seva estrella: Jaume Jardí. El reusenc va ser expulsat per vermella directa en el duel contra el Villarreal B i, ara, Cristóbal Parralo té la tasca de trobar el substitut ideal.
L'expulsió de Jaume Jardí va tenir un impacte profund en el duel contra el Villarreal B. No només perquè el Nàstic es va quedar en inferioritat numèrica, sinó perquè va perdre les idees en atac. Un dels problemes que s'acumulen en els darrers partits és la dificultat de l'equip en generar ocasions de gol. En els sis partits que s'han disputat el 2026, el Nàstic només ha marcat dos gols i tots dos han sigut gràcies a una genialitat o decisió del reusenc.
Contra l'Ibiza, els grana no van marcar per rematar a porta, sinó per l'entrega de Jardí. La pressió del 10 del Nàstic va aprofitar l'error del meta balear per marcar de rebot l'1-0 final. Contra l'Alcorcón, també va aparèixer el de sempre. En un partit espès, sense pla fix i amb poca mobilitat de la pilota, va ser el reusenc qui va decidir posar la centrada que Juanda Fuentes va caçar per salvar un punt. De fet, si el Nàstic ha pogut sumar 4 dels 21 punts possibles ha sigut gràcies al seu número 10.
Sigui més limitat a la banda esquerra, alliberat al centre –tot i que no s'ha vist amb Parralo– o per la banda dreta, Jaume Jardí ha sigut el far que ha mantingut amb un mínim rumb a l'atac del Nàstic. El seu pas endavant aquesta temporada l'ha convertit de jugador de rotació per la banda a crack absolut que ha jugat tots i cadascun dels partits. Com a curiositat, l'únic duel en el qual va perdre la titularitat va ser contra el Cartagena, el millor partit que es recorda del Nàstic. Llavors va sortir des de la banqueta i del poc temps que va disposar va posar la cirereta al pastís amb un golàs d'esperó.
En definitiva, Jaume Jardí enguany ha assolit nou gols i dues assistències i Cristóbal Parralo haurà de reinventar-se per trobar un nou jugador que pivoti l'atac grana.
Buscant la fórmula
El Nàstic haurà de trobar una nova fórmula. La primera de les opcions va ser la que es va mostrar contra el Cartagena. Llavors, Parralo va apostar pel mateix esquema amb Álex Jiménez i Marcos Baselga a la davantera. Juanda Fuentes es va encarregar de l'extrem esquerre i, a la dreta, Pau Martínez va ser l'escollit. Fuentes a l'esquerra és l'opció més probable, tenint en compte els escenaris.
En canvi, a la dreta, podria haver-hi una alternativa amb l'aparició de Keyliane Abdallah. L'extrem francès va mostrar bons moviments contra el Villarreal i podria ser l'opció de velocitat i superioritat en els duels que necessita l'equip.
D'altra banda, també hi ha alternatives amb Álex Jiménez per l'esquerra, una opció que no és nova, però menys probable tenint en compte que tampoc estarà disponible per sanció Aitor Gelardo per situar-se com a connector. Sigui quina sigui l'opció, el que està clar que Cristóbal Parralo té tota la setmana per trobar la fórmula més difícil de totes: suplir Jaume Jardí.