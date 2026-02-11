BÀSQUET
El Club Bàsquet Cambrils es vesteix de gala per presentar els seus 33 equips
El club cambrilenc compta amb uns 400 jugadors que van ser presents durant l'acte celebrat el passat diumenge
El Club Bàsquet Cambrils va presentar en societat tots els seus equips en una jornada de família al pavelló 2 del Palau Municipal d’Esports de Cambrils. Els 33 equips i els prop de 400 jugadors van desfilar en un pavelló ple d’amics i familiars.
«Sempre és una jornada especial per a tothom», va destacar el president del CB Cambrils, Francesc Canaldas. El club ha consolidat en els darrers tres anys una xifra més que estable d’equips. Compta amb equip de totes les categories, des de les més petites baby fins als equips sènior masculí i femení. De fet, hi ha equips masculins i femenins en totes les categories, passant per prebenjamí, benjamí, aleví, preinfantil, infantil, cadets i júnior. D’altra banda, també es disposa d’equips en les diferents escoles cambrilenques com l’escola Mas Clariana, l’escola La Bòbila, l’escola Guillem Fortuny, l’Escola Cambrils i el col·legi Cardenal Vidal i Barraquer. Tots els equips, també les escoles, com petits engranatges d’un club que demostra estima per aquest esport i que pot anar a més.
Tots els joves van tenir el seu moment de glòria desfilant sobre la pista i, finalment, es va culminar l’acte amb una gran foto de família on el club va exhibir múscul del seu planter. Canaldas va repassar els èxits dels seus joves, com la presència de l’equip cadet femení a la categoria Preferent: «És la categoria que millor s’adapta al nivell de les nostres jugadores», va apuntar. D’altra banda, el president va assenyalar que «els dos equips alevins competiran per guanyar la lliga i els equips B també ho estan fent força bé en les seves categories».
Voluntat de creixement
En aquestes tres darreres temporades el CB Cambrils ha consolidat els seus 33 equips i els prop de 400 jugadors. Una xifra considerable que s’ha demostrat any rere any que té marge de creixement, però l’espai limita. «Penso que tenim marge de creixement i estic segur que podríem augmentar un 10 o 15% cada any perquè tenim demanda de gent que vol jugar a bàsquet, però no hi cabem», va apuntar el president. Canaldas va subratllar que «fem malabars amb els espais que disposem perquè tothom entreni en les millors condicions. Som una gran família que ha crescut molt i això diu molt de la feina que es fa en el dia a dia».