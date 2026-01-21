HANDBOL
Samu Bonsu, talent 'made in' Sant Salvador
El jove jugador forma part del projecte solidari FIATEH del Tarragona Handbol i ha triomfat amb la selecció de Catalunya
El barri de Sant Salvador de Tarragona té ja una marca pròpia per generar talent. Tarragona Handbol Club ja fa dècades que treballa en potenciar aquest esport a la ciutat, així com impulsar nous talents i aquest 2026 no ha sigut menys. El jove Samuel Bonsu és l’últim exemple. Bonsu, de 13 anys, va proclamar-se campió amb la selecció de Catalunya en el Campionat d’Espanya de comunitats autònomes que va tenir lloc del 3 al 8 de gener. No només va guanyar l’or, sinó que es va abanderar com una de les estrelles d’un equip que ho va guanyar tot.
«No és un més, és Samu», destacava Aurelio Tubilla entrenador i un dels fundadors del Tarragona Handbol Club. «Una experiència com aquesta enriqueix molt. A més, allà s’ha lluït davant d’ulls de persones importants, Estic segur que no trigarà molt en arribar una convocatòria nivell nacional», apuntava un Tubilla que el coneix bé. De fet, definia al jove com «un jugador de primera línia molt creatiu, amb bona tècnica i molta potència per a la seva edat. Reuneix tot allò que necessita un equip». De fet, durant el torneig, Samu va disputar tots els partits i va marcar un total de 17 gols.
El potencial de Bonsu no podria haver brillat sense el projecte solidari FIATEH. Fa 15 anys que Tubilla va iniciar aquest projecte de Formació i Integració. «Pràcticament, només cobrem als nens les despeses per Federació. Aquí tots els entrenadors som voluntaris, de la mateixa manera que la junta, ho fem per l’amor a aquest esport, el valor que transmet i pels joves jugadors», destacava Tubilla.
«Bonsu és un jove d’origen ghanès que té tres germans més. El seu pare treballa a Alemanya per enviar diners a la família i la seva mare també treballa. Així que ell ha de cuidar també ha de cuidar la seva família», destacava el tècnic. «És un perfil habitual que ens trobem. Els pares normalment fan les feines que no vol ningú, treballar tots els caps de setmana moltes hores i quan dius d’anar a jugar fora, et trobes que no poden venir, però ens apanyem entre tots els entrenadors per ajudar perquè tots puguin jugar», apuntava.
El talent de Bonsu ja ha cridat l’atenció d’equips de primer nivell com el Granollers i el Barça. «Hem parlat amb aquests clubs aquesta setmana. Tenim una reunió pendent amb la família per explicar-ho tot i, a partir d’aquí, han de decidir». «Això sí, la millor alternativa seria que pogués anar a la Masia, allà on podria estudiar i jugar. Seria molt difícil per a ell, per no dir pels recursos de la família, desplaçar-se cada dia per entrenar», destacava Aurelio Tubilla. En aquest acció també destaca la participació i entrega del president del club Enric Bort, que, de la mà de la resta d'entrenadors i la junta del club, es deixen la pell pel projecte.
Samu no és ni el primer ni l’últim dels talents del projecte FIATEH. De fet, fa dos anys, els germans David i Divine Iyamu ja van destacar i van ser convocats per la Federació espanyola. Ara, tots dos ja ajuden en l’ascens de l’equip sènior, així com al club en forma de monitors. «Som una escola de formació en tots els sentits. No només entrenem jugadors, sinó que també aquests acaben sent monitors, entrenadors i també àrbitres federats».
Amor per l’esport
Mentre el futbol i el bàsquet atrauen tota l’atenció, en un petit reducte tarragoní triomfa l’handbol. «Som un crit en la trinxera», deia amb ironia Aurelio Tubilla. Fa anys que tant ell, com la resta d’entrenadors, s’entreguen en cos i ànima, gairebé de manera altruista, per impulsar un projecte integrador i formador que, a més, es ratifica amb talents com el Samu, talents made in Sant Salvador.