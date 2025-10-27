Obituari
Dol al futbol sala tarragoní per la mort d’Ernest Queralt, jugador i capità de l’Alforja FS
El club va anunciar la suspensió de tots els partits d’ahir diumenge
Ernest Queralt Besora, capità i jugador del primer equip del Tecnovit Alforja FS, ha mort als 38 anys. La notícia ha commocionat el club i el món del futbol sala territorial, on era una figura molt estimada.
La Federació Catalana de Futbol va expressar el seu més sentit condol, destacant la seva gran empremta humana i esportiva. El club va anunciar la suspensió de tots els partits d’ahir diumenge, tant els que s’havien de disputar a casa com els de fora.
En un emotiu missatge, l’Alforja FS va recordar l’Ernest com a fundador, jugador, entrenador, coordinador i capità, i com una persona que va dedicar la seva vida al club, al poble i als seus colors.
La mort de Queralt hauria estat accidental, després que caigués contra un aparador d'un local al carrer Galera de Reus dissabte a primera hora del matí. Amb la caiguda s'hauria trencat el vidre, fet que li va provocar una ferida mortal a l'abdomen.
Marta Omella