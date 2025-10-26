Successos
Mor un home després de caure contra un aparador al carrer Galera de Reus
Els vidres trencats l'haurien provocat una ferida greu a l'abdomen
Un home va morir dissabte al matí després de caure contra un aparador a Reus. Els fets van tenir lloc al carrer Galera del municipi, al voltant de les 7 hores, i segons informen els Mossos d'Esquadra es tractaria d'un accident.
Així, la víctima hauria caigut sobre l'aparador, trencant el vidre i patint una ferida mortal a l'abdomen. Els Bombers de la Generalitat i el Sistema d'Emergències Mèdiques també van acudir al lloc dels fets, on es va intentar reanimar l'home, que es trobava inconscient després de la caiguda.
Finalment, l'accidentat va ser evacuat amb una ambulància del SEM en estat molt greu a l'Hospital Joan XIII de Tarragona, però malgrat els esforços va acabar perdent la vida.