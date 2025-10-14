Diari Més

L’Oncoswim torna dissabte en la quarta edició de la milla solidària

 Tots els diners recaptats seran per la lluita contra el càncer

Els representants de l’Oncoswim durant la presentació.

Els representants de l’Oncoswim durant la presentació.Cedida

Tarragona tornarà a nedar contra el càncer aquest dissabte amb la quarta edició de l’Oncoswim. L’esdeveniment solidari es consolida enguany amb la quarta milla solidària i la segona edició de la marxa aquàtica. 

L’Oncoswim té la platja de l’Arrabassada com a protagonista i és de caràcter solidari. Tots els diners que es recapten van destinats a la investigació contra el càncer, i per aquest motiu col·laboren la Lliga Contra el Càncer de Tarragona i les Terres de l’Ebre, i l’Associació Espanyola Contra el Càncer de les comarques de Tarragona. 

La Marxa Aquàtica començarà a les 8:30 h, i és el segon any que es realitza. És un esport que consisteix a caminar amb l’aigua fins a la cintura amb una tècnica concreta. Des de Marxa Aquàtica Baix Gaià faran una sessió per aquelles persones que es vulguin introduir, tot de caràcter no competitiu.

 D’altra banda, a les 11 h, començarà la travessia i no serà de caràcter competitiu. De moment, unes 120 persones s’han inscrit entre la travessia i la marxa aquàtica i les inscripcions continuen obertes fins al dijous o fins als 200 participants. Les persones que no vulguin participar en la cursa, però sí aportar el seu gra de sorra ho poden fer a través del dorsal 0. L’esdeveniment és organitzat per l’Associació Aigües Obertes l’Arrabassada en col·laboració del Club Natació Tàrraco.

