Natació
L’Oncoswim torna dissabte en la quarta edició de la milla solidària
Tots els diners recaptats seran per la lluita contra el càncer
Tarragona tornarà a nedar contra el càncer aquest dissabte amb la quarta edició de l’Oncoswim. L’esdeveniment solidari es consolida enguany amb la quarta milla solidària i la segona edició de la marxa aquàtica.
L’Oncoswim té la platja de l’Arrabassada com a protagonista i és de caràcter solidari. Tots els diners que es recapten van destinats a la investigació contra el càncer, i per aquest motiu col·laboren la Lliga Contra el Càncer de Tarragona i les Terres de l’Ebre, i l’Associació Espanyola Contra el Càncer de les comarques de Tarragona.
La Marxa Aquàtica començarà a les 8:30 h, i és el segon any que es realitza. És un esport que consisteix a caminar amb l’aigua fins a la cintura amb una tècnica concreta. Des de Marxa Aquàtica Baix Gaià faran una sessió per aquelles persones que es vulguin introduir, tot de caràcter no competitiu.
D’altra banda, a les 11 h, començarà la travessia i no serà de caràcter competitiu. De moment, unes 120 persones s’han inscrit entre la travessia i la marxa aquàtica i les inscripcions continuen obertes fins al dijous o fins als 200 participants. Les persones que no vulguin participar en la cursa, però sí aportar el seu gra de sorra ho poden fer a través del dorsal 0. L’esdeveniment és organitzat per l’Associació Aigües Obertes l’Arrabassada en col·laboració del Club Natació Tàrraco.