Nàstic
Lluís Fàbregas: «Ens preocupa no tenir notícies sobre una millora en els drets de televisió»
El president del Nàstic s'ha mostrat esperançat amb l'arribada de LaLiga en la comercialització dels drets
Queda poc més d'un mes perquè comenci la Primera Federació i encara no hi ha cap comunicació oficial sobre els drets de televisió de la competició durant aquest curs. Avui, en el marc de la presentació dels nous jugadors del Nàstic, Pau Martínez, Sergio Santos i Sergio Camus, el president Lluís Fàbregas s'ha pronunciat sobre aquest tema davant dels mitjans de comunicació.
Fàbregas s'ha mostrat preocupat amb la situació: «ens preocupa no donar un valor superior als drets televisius de Primera Federació». «A hores d'ara no tenim notícies reals sobre un avenç ni que assegurin més ingressos pels 40 equips que formem part d'aquesta categoria», ha afegit.
«L'arribada de LaLiga en la comercialització dels drets serà un pas endavant. Fa temps que nosaltres vam demanar que LaLiga entrés en joc i que els drets televisius estiguessin en mans de professionals», ha afirmat. El president s'ha mostrat esperançat amb el fet que «la Primera Federació se sumi al paquet de LaLiga Hypermotion i la Copa del Rei» i espera que es resolgui tot plegat com més aviat millor.
«En tres setmanes, tenim més de 500 noves altes»
Lluís Fàbregas ha aprofitat la jornada també per fer una valoració «positiva» del transcurs de la campanya de socis. El president ha explicat que «estem en xifres més altes que la temporada passada i molt més altes que fa dos cursos» i ha afegit que «en aquestes tres setmanes, tenim més de 500 noves altes».
Aquestes dades se sumen a les també positives en relació amb el carnet juvenil que ha avançat avui Diari Més. Durant aquest primer mes de juliol de campanya, el Nàstic ha registrat també més de 500 joves d'entre 9 i 25 anys que s'han abonat aprofitant el descompte del carnet juvenil —entre renovacions i noves altes. Així doncs, comparat amb els 2.241 abonats que va fer públic fa dies el club en el primer tram de campanya, situaria la joventut en un 20% de la totalitat de socis fins al moment.
Nàstic
El carnet juvenil del Nàstic ja supera els 500 abonats per la temporada 2025-2026
Rafa J. Larrañaga