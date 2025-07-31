Futbol
El carnet juvenil del Nàstic ja supera els 500 abonats per la temporada 2025-2026
Al voltant d’un 20% dels abonats registrats durant el primer mes de campanya són joves d’entre 9 i 25 anys
Tot club de futbol, per assegurar una certa continuïtat a les grades, necessita aconseguir una ferma base d’aficionats joves. És feina de l’entitat, però, el fet de crear propostes per incentivar que la joventut agafi interès. El Nàstic, des de fa dues temporades, està intentant potenciar un creixement en aquesta línia. Ho està fent amb la iniciativa del carnet juvenil, un gran descompte d’abonaments de cara a la temporada 2025-2026 per persones d’entre 9 i 25 anys.
El curs passat, el Nàstic va llençar la gran novetat que permetia als joves compresos entre aquestes edats fer-se abonats per 60 euros a les zones dels Gols o de Preferent. Un preu que feia molt accessible l’accés al Nou Estadi als més joves —tenint en compte que els preus originals de Gol era de 120 euros i el de Preferent, de 160 euros. La iniciativa va ser un èxit perquè, segons fonts del club, durant tot el curs passat —és a dir, no exclusivament durant la campanya de socis d’estiu— el Nàstic va registrar 1.064 abonats —entre renovacions i noves altes— d’aquest tipus de carnet.
Aquest curs, el club ha continuat mantenint la proposta amb uns descomptes importants. Enguany, el preu del carnet juvenil és de 70 euros —deu euros més que la campanya passada— i, durant el mes de juliol, s’han registrat més de 500 abonaments juvenils. El dia 25, el Nàstic va fer oficial que ja s’havien fet socis 2.241 nastiquers. El que suposa que, en aquest inici d’estiu, al voltant d’un 20% dels abonaments totals són de joves entre 9 i 25 anys.
«Cada cop hi ha més jovent»
Javi Ballarín és un jove abonat de 21 anys que va al Nou Estadi des de fa més de deu anys. El tarragoní considera que la iniciativa és «ideal». «La massa social del Nàstic ha crescut molt els últims cursos i sobretot entre els joves, gràcies, en part, al carnet juvenil i el seu preu assequible», explica. A més, deixa clar que «es nota que cada cop hi ha més jovent, sobretot a la zona de Gol Nord». Tot i això, creu que queda feina per fer des del club: «Cal arribar amb més força al jovent a través de la xarxes socials, que és un espai on l’afició nastiquera es fa sentir».
Els seguidors grana estan molt presents a diverses xarxes socials. Concretament, però, a Twitter, s’ha vist un important creixement de la comunitat nastiquera. Està conformada per gent de totes les edats, però cada cop té un gruix més important de gent jove que interactuen entre ells, parlen de l’actualitat del club i fins i tot s’animen amb petites produccions audiovisuals.