Un tarragoní participarà en la vetllada d'MMA de Jordi Wild

El passat mes de febrer de 2024, la Tarraco Arena Plaça va ser la seu de les vetllades d'MMA de Dogfight Wild Tournament (DWT) organitzat pel popular 'Youtuber' i 'Podcaster' manresà Jordi Wild.

Wild organitza aquestes jornades de combats amb un toc original i diferent en què explora diferents formats que són novetats en el món dels esports de combat, com un 3 contra 1, un combat entre participants de diferents alçades i pesos o un combat d'un contra cinc rivals un darrere l'altre, entre d'altres.

Enguany, el combat més especial i diferent del convencional, és un 'Battle Royale' entre 10 combatents diferents. Tots els participants seran rivals entre ells i hauran d'eliminar rivals fins a ser l'últim supervivent.

A la mateixa velada, Wild ha organitzat una 'Car Fight', un tipus de combat del qual no ha volgut donar gaires detalls, però, que, presumiblement, implicarà la presència d'un automòbil com a lloc on es desenvoluparà la baralla. En aquesta peculiar forma de combat, hi participarà l'Izan Plou, lluitador tarragoní especialitzat en Arts Marcials Mixtes, Jujutsu brasiler i Muay Thai, tres modalitats de combat diferents.