Avui arranca la segona edició del popular torneig de combat del 'youtuber' Jordi Wild a Tarragona

Avui, arranca la 2a edició de Dogfight Wild Tournament, la viral jornada d'Arts Marcials Mixtes alternativa que organitza el popular youtuber i influencer Jordi Wild.

La Tarraco Arena Plaça, amb les entrades exhaurides, viurà aquest divendres una jornada on la sang, la violència i els esports seran els eixos centrals d'uns combats que van molt més enllà del que comunament s'entén com a Arts Marcials Mixtes.

L'influencer manresà de 39 anys Jordi Wild va estrenar aquest format tot just fa un any i, vist l'èxit que va arrossegar, enguany celebrarà la segona edició obrint el format al públic. I per fer-ho, el lloc escollit ha estat la Tarraco Arena Plaça que ha exhaurit totes les entrades posades a la venda per l'esdeveniment amb preus d'entre 18 i 27 euros.

Avui mateix començarà el primer acte d'aquest curiós esdeveniment amb el pesatge entre els participants. Aquells qui demà han d'entrar al ring a competir, hauran de demostrar que compleixen el pes acordat abans de la lluita i faran una breu roda de premsa que, sovint, serveix per escalfar motors de cara al combat. Els protagonistes també es desafiaran cara a cara davant les càmeres. Habitualment, la tensió i el mal ambient regna en aquest tipus de declaracions abans del combat amb la intenció de generar més expectativa i desestabilitzar i posar por i nervis al rival.

Aquest procés iniciarà avui a partir de les 20 hores i es podrà seguir en directe de manera gratuïta al canal de YouTube «El Rincón de Giorgio», que compta amb gairebé 12 milions de subscriptors, el mateix des del qual demà s'emetrà la vetllada principal. A més del mateix Jordi Wild, organitzador de l'esdeveniment, l'streamer 'El Xokas' i el narrador d'MMA Gonzalo Campos, estaran com a conductors.

Demà serà el torn dels combats on la Tàrraco Arena Plaça vibrarà al màxim amb una jornada que donarà inici a les 19 hores, tot i que la plaça ja obrirà les seves portes al públic a partir de les 17 hores. El recinte només permetrà l'entrada a majors d'edat de manera que es reserva el dret de requerir documentació a l'entrada.

La primera edició d'aquest esdeveniment va reunir més de 300.000 espectadors en directe al canal d'El Rincón De Giorgio i actualment acumula més de 5 milions de reproduccions i s'espera que la segona edició pugui repetir o superar aquestes xifres.

L'esdeveniment inclou un combat d'Arts Marcials Mixtes clàssic, un Bare Knuckle (sense guants ni guantilles) i modes de combat alternatiu com Mort sobtada, Last survivor (últim supervivent) tres contra u, dos contra dos i sense regles.