El CR Tarragona es classifica per a la Divisió d’Honor

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Club Rugby Tarragona torna a l’elit del rugbi català. El conjunt tarragoní va assolir la classificació matemàtica per disputar la temporada a la Divisió d’Honor, la competició on militen els sis millors equips de Catalunya.

Els Voltors ho van aconseguir després de vèncer l’RC Sitges a domicili el darrer dissabte. L’equip entrenat per José Quevedo va assolir el triomf amb un ajustat 20-21 contra els segons. Amb aquesta intensa victòria, el Sènior Masculí A finalitza invicte la fase prèvia, acumulant 27 punts dels 30 possibles, un rendiment impecable que reflecteix la gran feina que s’està realitzant tant dins com fora del camp.

L’anterior jornada, els tarragonins ja s’havien posicionat per aconseguir el bitllet per a la Divisió d’Honor vencent per 45-8 a l’RC Cornellà en el camp de l’Anella Mediterrània.

A banda del Rugby Tarragona, el RC Sitges també participarà en la Divisió d’Honor, de la mateixa manera que el Barça Rugby Blau, en acabar en segona i tercera posició respectivament. A aquests se sumen la UE Santboiana C, el Gòtics RC i el Químic ER.

La temporada passada, el Club Rugby Tarragona va acabar a la Primera Catalana amb 39 punts, per darrere del Fénix Emerging, que va ser líder amb 44, i el Cruc, segon amb 42 punts.

La pròxima temporada a la Divisió d’Honor encetarà al desembre i els Voltors tenen entre cella i cella continuar creixent en la màxima competició catalana de rugbi. Des del Rugby Tarragona destaquen que «l’equip afronta amb entusiasme i determinació el repte de mantenir aquest nivell competitiu. Aquest reafirma el compromís per continuar avançant en el món del rugby i posicionar-se com un referent a nivell local i autonòmic».