Catalunya i Euskadi xoquen a l’Anella amb rugbi de primer nivell

Catalunya i Euskadi van xocar ahir en territori de Voltors. El camp de rugbi de l’Anella Mediterrània de Tarragona va viure ahir tota una festa del rugbi femení amb el primer partit de seleccions que acollia l’equipament. Les catalanes es van imposar amb claredat per 67 a 12, però aquest esport va més enllà de la competició i de l’electrònic. De fet, així ho van viure tots els assistents, de la primera jugadora a l’últim espectador present al camp del Club Rugby Tarragona.

Aquest va ser el primer partit de seleccions que va viure el renovat camp de rugbi. De fet, no va ser casualitat. El president de la Federació Catalana, Ignasi Planas, va destacar que venir a Tarragona «és un reconeixement tant a l’Ajuntament per aquesta instal·lació com pel Club de Rugby Tarragona, una entitat exemplar i que ara té la seu que es mereix».

La selecció catalana tenia una voltora entre les seves files. Anna Jorba, jugadora del Club Rugby Tarragona, va participar sobre la gespa amb la samarreta de la selecció catalana. Cada vegada que entrava en escena rebia el suport dels espectadors. Entre els assistents hi havia seguidors tarragonins, però també es van poder veure samarretes dels clubs de rugbi del territori. Alguns van poder seure en unes petites graderies provisionals a l’espera de les graderies que l’alcalde Rubén Viñuales va tornar a prometre que estan en camí. Altres van portar les seves cadires i la resta lluitava per trobar un espai a l’ombra d’un arbre.

Sobre la gespa es va veure intensitat de primer nivell. La selecció catalana va dominar a Euskadi i així ho va demostrar l’electrònic. Catalunya és capdavantera en el rugbi femení i des de Tarragona també es treballa. Óscar Quintela, president del Rugby Tarragona, va destacar que tenen equips en totes les categories, mixtes fins a les sub-16, i un equip sènior femení. Quintela va subratllar que «partits com aquest fan goig. Dona visibilitat tant a la nostra feina com a l’esport femení». A més, Quintela va apuntar la importància del que es diu el tercer període, quan les jugadores i aficions es reuneixen: «aquesta conversa, aquest contacte directe és el que fa el rugbi, és el que fa club». A més, va afegir que «el rugbi és una manera de ser i de viure. És un esport que transmet positivitat, energia i molt de respecte. És un esport en equip en el qual no s’aconsegueix res si el company no et dona un cop de mà. És resiliència i respecte».

Des de la renovació del camp, el Rugby Tarragona està en creixement i des de l’organització esperen continuar popularitzant l’esport, i atraient, cada vegada més sovint, esdeveniments importants com el duel d’ahir.