El Palau de Tarragona acull el 1er Campionat de categoria Open Nacional de la World Natural Bodybuilding Association a Catalunya

El proper diumenge 15 de setembre tindrà lloc al Palau Firal i de Congressos de Tarragona el 1r campionat de categoria Open Nacional realitzat a Catalunya de mans de la WNBF (world natural bodybuilding federation) amb ja 34 anys d’història a nivell mundial.

La WNBF és presidida a Espanya per en Roberto Amorosi i es tracta d’una fundació sense ànim de lucre que lluita per poder aconseguir un culturisme lliure de substàncies anabolitzants, és a dir, que tots els participants pugen a la tarima a competir demostrant amb un triple control antidopatge (orina, sang i polígraf) que ho fan en igualtat de condicions i practicant un esport net i lliure de drogues.

Des de l’any 2018 s’han organitzat campionats a nivell nacional i, gràcies a la gran tasca realitzada, el nombre de participants no ha fet més que créixer en els últims anys fins que el 2023 es va inaugurar un circuit de campionats classificatoris.

Aquest 2024, també sempre buscant fer créixer aquest moviment, tant el campionat de categoria Open Nacional el 15/09/24 (classificatori per al campionat d’Espanya) com el propi campionat nacional 13/10/24 (classificatori per al campionat del món que tindrà lloc a Boston [USA] el novembre), es celebraran a El Palau de Tarragona amb més d’un centenar de participants cadascun tant de caire nacional com internacional.

Les modalitats practicades seran: culturisme i men’s physique (masculines), figure i bikini fitness (femenines).

El campionat Open Nacional del 15 de setembre ha estat organitzat per l’empresari local Josep Lorenzo i el seu equip de competició Team XP, que forma part del grup d’empreses XP Fitness Solutions SL.

