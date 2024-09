Adrián Calderón: «Encarem la temporada amb una barreja de paciència i il·lusió»

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

Com afronta la nova temporada a les regnes de l’equip?

«Quan em va arribar l’oferta de renovació va ser fàcil d’acceptar. Quan vam entrar al gener del darrer curs tenia l’objectiu de revertir la situació i assolir la salvació i ho vam aconseguir. Això no sempre és fàcil quan es canvia un cos tècnic a la meitat de la temporada, però les jugadores van respondre i els resultats van arribar. Afronto el curs amb molta il·lusió, perquè, tant jo com la resta del cos tècnic, teníem ganes d’iniciar un projecte nou i veure fins a on podem arribar».

La renovació a l’equip ha estat total amb més de nou incorporacions. Com s’ha d’encarar la temporada?

«El projecte s’ha d’encarar amb una barreja de paciència i il·lusió. L’equip té un bon nivell amb jugadores de qualitat, però també és molt jove. Al final, han promocionat sis juvenils al primer equip. En aquesta pretemporada comencem a treballar i establir unes bases. Ara ens enfoquem primer a l’adaptació de les noves peces a l’esquema. A mitjà termini, l’equip farà coses grans a la categoria, estic segur».

A nivell de joc, què es pot esperar de l’equip?

«Tenim la idea determinada que volem tractar bé la pilota, però també és primordial ser fiables en defensa. Aquestes són les bases i la pretemporada acabarà marcant l’estil que voldrem tenir. En definitiva, volem ser protagonistes en atac, sense deixar de cuidar la rereguarda».

Quina importància té el futbol base a l’equip?

«La base ho és tot. Tant jo com Sergi De la Guardia, el segon entrenador, hem estat tres anys entrenant equips de la base de la Fundació. Considero que aquest és un avantatge, perquè conec el que tenim, sé del que són capaces les jugadores i això facilita a l’hora de treballar».

Quin objectiu es marca aquesta temporada?

«L’objectiu d’aquesta temporada és treballar i créixer cada partit. Sabem quin equip som i què escut representem, això sempre fa que el nostre punt de mira estigui en l’ascens de categoria. Tenim clar que volem ser un dels equips capdavanters, sabem on volem ser en el futur i pujar a Tercera Federació és tot un somni, però som conscients que, per arribar-hi, la clau és treballar amb il·lusió partit a partit sense perdre l’atenció ni agafar massa pressió».

El pròxim curs la Tercera Federació patirà una reestructuració formant un grup amb només equips catalans. Sembla que les categories s’alteren cada temporada.

«Sí, tristament ens hem acostumat a treballar a la incertesa. Crec que el canvi és positiu perquè significarà que es potenciï encara més el futbol femení i la representació. Potser hauria estat bé conèixer els canvis amb més antelació, però la nostra feina només és concentrar-nos en el futbol i en la temporada».

Què espera del nivell de dificultat de la categoria aquesta temporada?

«Enguany el nivell ha augmentat. Preferent és una categoria molt igualada i competitiva, ja ho vam aprendre la darrera temporada. Llavors, exceptuant el Levante Las Planas, no hi havia cap equip que sobresortís i la igualtat era màxima. Hi ha hagut ascensos importants. Aquesta temporada jugarem contra el FC Barcelona C i l’Europa B, dos filials que apunten a ser potents. La clau, però, és centrar-nos en nosaltres».

