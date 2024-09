Neix el Club de Gimnàstica Artística Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

A partir de la segona quinzena d'aquest mes de setembre, el Palau d'Esports Catalunya serà l'escenari on es posarà en marxa el nou Club de Gimnàstica Artística Tarragona. Aquesta nova entitat pretén apropar la pràctica d'aquest esport tan formatiu a la ciutat i al territori, oferint la possibilitat de practicar gimnàstica artística a infants a partir de 3 anys i fins a adults.

El Club de Gimnàstica Artística Tarragona neix amb la voluntat de fer accessible la gimnàstica artística a totes les edats, promovent un estil de vida actiu i saludable. El seu objectiu principal és crear un espai on infants, joves i adults puguin desenvolupar les seves habilitats físiques, alhora que es fomenten valors com la disciplina, l’esforç i la superació personal.

«Estem molt contents de comptar amb un nou club a la ciutat, una nova entitat que se suma al gran teixit d'entitats esportives i que és el veritable motor esportiu de Tarragona», ha manifestat el conseller d'Esports, Mario Soler, qui ha destacat que «el nou club situarà la ciutat al mapa de la gimnàstica estètica oferint programes formatius i competitius de qualitat i, a més a més, ho farà a l'emblemàtic Palau d'Esports Catalunya».

«Coincidint amb l'any olímpic, des del club hem considerat que el mes de setembre és el moment idoni per iniciar aquest projecte, ja que molts nens i nenes han descobert la gimnàstica artística a través de les retransmissions esportives durant les olimpíades» explica la presidenta del nou club, Consol Delmás Camacho.

La gimnàstica artística és una disciplina esportiva que combina força, flexibilitat, coordinació i elegància en l'execució de moviments acrobàtics. Els aparells en què competeixen els esportistes varien segons el gènere. En la categoria masculina, els aparells inclouen el terra, el cavall amb arcs, les anelles, el salt, les paral·leles i la barra fixa. En la categoria femenina, es competeix en el salt, les barres asimètriques, la barra d'equilibri i el terra. Aquesta diversitat permet treballar diferents habilitats motrius, així com millorar la resistència i la força muscular.

El club iniciarà les seves activitats amb grups de gimnàstica general, enfocats a establir una bona base tècnica per a la pràctica de l'esport. Es crearan grups per a diverses franges d’edat, des d’infants de 3 anys fins a adults, adaptant els entrenaments a les necessitats de cada etapa de desenvolupament. A més a més, el club oferirà un acompanyament integral que inclourà àrees esportives i de salut, amb l’objectiu de proporcionar una formació completa i adequada per a tots els participants. Per als esportistes amb més dedicació, també es crearan grups de competició, amb la intenció de posicionar Tarragona com un referent en gimnàstica artística.

Els tècnics que formaran part del Club de Gimnàstica Artística Tarragona compten amb una llarga experiència en el món de la gimnàstica artística, estan formats en ciències de l'activitat física i l'esport i Tècnic nivell 3 per la Federació Catalana de Gimnàstica. A més, compleixen amb la normativa vigent i estan inscrits al Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya (ROPEC), garantint així un alt nivell de professionalitat i qualitat en la formació dels esportistes.

Les activitats del Club de Gimnàstica Artística Tarragona es duran a terme al Palau d'Esports de Tarragona, un equipament modern i de fàcil accés per a tots els esportistes i famílies. Catalunya és reconeguda com un referent en gimnàstica artística i molts ajuntaments estan apostant per aquesta disciplina. L’Ajuntament de Tarragona, a través de Tarragona Esports, dona suport a aquest projecte, i convida a tota la ciutadania a sumar-se a aquest nou projecte esportiu que enriquirà l'oferta esportiva de la ciutat i contribuirà a fomentar hàbits de vida saludables per a totes les edats.

Et pot interessar: