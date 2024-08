El nedador tarragoní Carles Coll, desqualificat a la preliminar dels 4x100 estils a París

L'equip espanyol de relleus 4x100m estils masculí Carles Coll (i), Mario Molla (c), Hugo González d'Oliveira (2d), i Sergio de Celis (d) després de la seva sèrieEFE/Lavandeira Jr.

El nedador tarragoní Carles Coll Martí ha quedat fora de la final dels 4x100 estils dels Jocs Olímpics de París després que el quartet espanyol amb el qual competia quedés desqualificat a la preliminar. Amb aquesta desqualificació s'acaba la participació de Coll als Jocs Olímpics.

El grup format per Hugo González (esquena), Carles Coll (braça), Mario Mollà (papallona) i Sergio de Celis (lliure), havia acabat la prova en cinquena posició amb un temps de 3:32.66 minuts. No obstant això, finalment ha estat desqualificat, ja que els jutges han observat irregularitats durant la revisió del vídeo.

En aquest, han pogut veure com de Celis havia entrat a l'aigua abans que Mollà toqués la paret, donant per finalitzada la posta en papallona. El temps final dels espanyols tampoc hauria estat suficient per accedir a la final, ja que només es classificaven els vuit millors temps de les dues preliminars i el seu era el novè. Sí que hauria estat, però, el millor des que neden junts.

Estats Units (3:31.62) ha guanyat la sèrie dels espanyols, seguits de la Gran Bretanya (3:32.13), Austràlia (3:32.24) i el Canadà (3:32.33), les quatre seleccions classificades per a la final.

En l'altra sèrie s'ha classificat l'equip del país amfitrió França (3:31.36), la Xina (3:31.58), els Països Baixos (3:31.80) i Alemanya (3:32.51). La final tindrà lloc aquest diumenge a les 19 hores.

