La tiradora morellenca Mar Molné es queda a les portes de la medalla olímpica

Veïns i amics es van reunir al Poliesportiu per seguir la tiradora.Gerard Marti

Mar Molné es va quedar ahir amb la mel als llavis. Després de fer una gran actuació olímpica, la morellenca va acabar amb una meritòria quarta posició.

La jove tiradora morellenca —de només 22 anys— va encertar 27 dels 35 plats, tot quedant per davant de l’altra tiradora espanyola classificada, Fátima Gálvez.

Per tal de seguir la fita olímpica de Molné, un cop es va saber que competiria a la final, l’Ajuntament del Morell va habilitar una pantalla a l’entrada del poliesportiu municipal. La final era en mala hora —a les 15.30 h.—, però això no va evitar que el poble del Tarragonès es bolqués amb la tiradora a distància. Cada plat encertat —i cada fallat per part de les contrincants— era motiu de celebració.

Tot i no aconseguir la medalla olímpica, l’alcalde del municipi, Eloi Calbet, va deixar clar que «per nosaltres, la Mar ja ha guanyat. L’hem vist créixer des de petitona i veure-la quedar-se a punt de fer un podi olímpic, ens fa sentir molt i molt orgullosos». Quant al suport del poble, Calbet s’ha mostrat satisfet: «No era una bona hora, però tot i això, hem acabat omplint el hall del pavelló».

