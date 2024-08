La tiradora tarragonina Elia Canales, eliminada als trenta-dosens dels Jocs Olímpics

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La tiradora Elia Canales va quedar ahir dimecres eliminada de la competició i dividual dels Jocs Olímpics de París 2024. Va caure de forma contundent als trenta-dosens de final, davant l’arquera britànica Megan Havers —que, amb 16 anys, és la competidora més jove el quadre de la modalitat.

La del Club Tir amb Arc Constantí es va classificar en setzena posició, mentre que la britànica en quaranta-novena. Així que, en un inici, la tarragonina partia com a clara favorita. Canales, però, no va tenir el dia. A diferència de la seva rival, el nerviosisme li va fer passar una mala jugada i no va tenir precisió des d’un principi. Va caure eliminada en tres sets (6-0). En el primer, Havers es va imposar per 27 a 24; en el segon, per 25 a 24 i en el tercer i últim set per 28 a 27.

Tot i haver caigut en aquesta competició individual, aquí no s’ha acabat l’experiència olímpica de Canales. La tarragonina també participarà en les eliminatòries dels dobles mixtes de tir amb arc, que es disputaran aquest mateix divendres a les 10 h.

Et pot interessar