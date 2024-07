La demarcació de Tarragona comptarà amb sis pantalles gegants per seguir la final de l'Eurocopa

Imatge d'arxiu d'una pantalla gegant a Madrid per veure un partit d'Espanya.EFE

La final de l'Eurocopa 2024 donarà l'oportunitat a la Selecció Espanyola de conquerir el títol de Campiona d'Europa per quarta vegada en la seva història. Per aconseguir-ho, el combinat nacional haurà de vèncer a la Selecció anglesa en un partit que es disputarà aquest diumenge a partir de les 21h a l'Olympiastadion de Berlín.

Diversos ajuntaments del territori instal·laran pantalles gegants per a seguir, en directe, el desenvolupament d'aquest partit, el resultat del qual serà, sense cap mena de dubte, històric, sigui pel quart campionat espanyol o, per contra, el primer anglès, ja que la Selecció britànica mai s'ha proclamat campiona d'aquesta competició.

Consulta les pantalles gegants que s'instal·laran a la demarcació de Tarragona per seguir l'Espanya-Anglaterra de diumenge:

Tarragona

La capital del territori repetirà la fórmula utilitzada durant els partits del Play-off d'ascens del Nàstic i instal·larà una pantalla gegant a la zona de grades del Parc Francolí. La Guàrdia Urbana ha infromat que a partir de les 20h es tallarà el trànsit als carrers Josep Maria Terrassa, Ernest Vilches i Lluís Mestres i Capdevila, però ja hi haurà presència de la Guàrdia Urbana des de les 18.30h, per preveure com es desenvolupa la tarda.

La Canonja

La Canonja, ha anunciat que instal·larà una pantalla gegant a la Rambla 15 d'abril per a seguir el partit.

Cartell de la Canonja.Cedida

Salou

A Salou, l'Ajuntament ubicarà la pantalla gegant a la plaça de la Pau per a seguir els partits.

Vila-seca

El Parc de la Riera és l'ubicació escollida per l'Ajuntament de Vila-seca per instal·lar-hi una pantalla gegant per viure l'enfrontament entre els homes de Luis de la Fuente i els de Gareth Southgate.

Hospitalet de l'Infant

L’Associació de Joves de l'Hospitalet de l'Infant ha organitzat, amb la col·laboració de l’Ajuntament, una Fan Zone amb una pantalla gegant per viure el partit el diumenge. L'espai s'ubicarà a la plaça Berenguer d’Entença.

El Vendrell

L'Ajuntament del Vendrell instal·larà la panatalla gegant per seguir el partit del carrer Quatre Fonts.

