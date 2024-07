L'Hospitalet de l'Infant tindrà una Fan Zone i una pantalla gegant per veure la final de l'Eurocopa

Imatge d'arxiu d'una pantalla gegant a Madrid per veure un partit d'Espanya.EFE

L'Hospitalet de l'Infant tindrà una Fan Zone i instal·larà una pantalla gegant a la plaça Berenguer d'Entença per veure la final de l'Eurocopa. L'acte, que començarà a les 19.30 hores i finalitzarà a les 02.00 hores, cobrirà així la final que disputaran Espanya i Anglaterra aquest diumenge.

A més a més, durant l'acte hi haurà amenització per part dels discjòqueis locals Pau Llovera, Xack Daniel's i Oscar Sánchez, a més d'un servei de barra i restauració i més sorpreses. L'acte està organitzat per l'Associació de Joves de l'Hospitalet de l'Infant juntament amb l'Ajuntament del municipi.

Et pot interessar: