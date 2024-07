Aquests són els rivals del Nàstic per a la pròxima temporada

El Nàstic de Tarragona ja sap quins seran els seus rivals de cara a la pròxima temporada. La Real Federació Espanyola de Futbol ha publicat la divisió dels 40 grups que disputaran la Primera Federació i ha establit el grup I amb els equips del Nord i el grup II amb els equips del Sud, tal com va fer la darrera temporada.

D'aquesta manera, el Nàstic de Dani Vidal jugarà contra els catalans, bascs, castellanolleonesos, gallecs, el Tarazona i l'Osasuna Promesas. Els grana tornaran a competir contra equips que ja van formar part del grup I l'anterior temporada, així com dos descendits de Segona Federació i cinc filials.

Els ossos durs de rosegar seran el Barça Atlètic, el Celta Fortuna i la Ponferradina, en tant que l'any passat van jugar el play-off d'ascens, així com clubs d'entitat com el Lugo i la Cultural Leonesa. A aquests, s'uneixen projectes com l'Andorra de Pablo Trigueros i l'Amorebieta, recentment descendits.

Els rivals del Nàstic:

Barça Atlètic

Real Sociedad B

Bilbao Athletic

Osasuna Promesas

Celta Fortuna

Andorra

Tarazona

Amorebieta

Barakaldo

Sestao River

Real Unión de Irún

Ponferradina

Unionistas de Salamanca

Zamora

Gimnastica Segoviana

Cultural Leonesa

Ourense

Arenteiro

Lugo

