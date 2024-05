Alejandro Marco es proclama subcampió infantil de Catalunya

El jugador del Club Tennis Tarragona, Alejandro Marco, va obtenir el darrer cap de setmana una meritòria segona posició en el Campionat de Catalunya de categoria Infantil A. La competició va tenir lloc a les instal·lacions del Club Tennis Els Gorchs (Els Gorgs, Barcelona) on el tenista tarragoní va superar fins a cinc rondes des de l’abril per arribar a la final.

En primera ronda, Marco va superar Marc Castellví, també membre del Tennis Tarragona, per un 6-3 i 6-1 i va accedir a vuitens de final després de guanyar a Daniel Cullere per un ajustat 4-6, 6-0 i 6-1. La seva escalada va continuar amb una victòria contra Marc Pelegrín per 6-3 i 6-4 i va superar els quarts de final contra Jinhong Yang per 6-3 i 6-4.

A les semifinals, el jugador del Club Tennis Tarragona es va emportar el duel contra Luca Daraban per 6-0 i 7-6 (6). Finalment, l’única derrota del torneig va arribar a la final contra Eduard Khaikov, que va batre el tenista tarragoní per 2-6 i 3-6.

Malgrat no emportar-se el títol, el jugador entrenat per Pedro Gutiérrez va fer mèrits suficients per obtenir la classificació directa de cara al Campionat d’Espanya infantil. També va obtenir el bitllet a la competició estatal la seva companya d’equip Susana Pujol, que va caure a quarts de final contra Judit Pla.

Alejandro Marco continua la seva progressió ascendent després d’haver obtingut una meritòria segona posició al Godó Sub-14, disputat a les instal·lacions tarragonines durant el mes de gener.

Els èxits del Club Tennis Tarragona van continuar en el Campionat de Catalunya Aleví, concretament en la modalitat de dobles mixtes. La parella formada per Jaume Montero i Carla Mas van guanyar la competició després de superar Santiago Fatjó i Maria Pascual a la final per 6-3 i 6-4.

Plasin, subcampiona d’Espanya

La jugadora de la secció de pàdel del Tennis Tarragona, Sílvia Plasin, es va proclamar subcampiona d’Espanya en el Campionat per Seleccions Autonòmiques de Veteranes de Primera Categoria. Plasin va representar la selecció catalana i va fer funcions de jugadora i segona entrenadora. Plasin va caure amb la resta de l’equip per 2-3 contra la sel·lecció de Madrid a la final.

