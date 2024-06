Albert Quesada, el mur de Castellvell

Un nou talent s’alça amb la força d’un mur a Castellvell del Camp. Albert Quesada continua la seva progressió a l’handbol després de completar la temporada amb un ple de trofeus amb el cadet A del Barça. A més, la darrera setmana va posar la cirereta en el pastís entrant, novament, a la convocatòria de Daniel Sánchez-Nieves per formar part de la selecció espanyola Promesas.

De l’1 al 7 de juliol, el castellevellenc es concentrarà amb la selecció per disputar un doble amistós contra França i, d’aquesta manera, també tanca el curs amb un ple de convocatòries amb la selecció nacional perquè, des que va ser convocat per entrenar a les jornades de tecnificació de la Federació Espanyola el juliol del 2022 amb el Handbol Salou, no s’ha perdut cap cita. La darrera va ser al desembre, disputant el torneig de les Quatre Nacions a Tarazona.

Tornar a competir amb la selecció no és més que una recompensa de tot una temporada d’èxits. Com a consolidat porter del Cadet A del Barça, Quesada es va emportar la Minicopa del Rei a Jaen contra el Granollers i també el Campionat d’Espanya Cadet contra l’Helvetia Anaitasuna. En tots dos tornejos, el de Castellvell del Camp va ser un dels grans protagonistes i es va convertir en tot un mur amargant els atacs tant del Granollers com l’Anaitasuna en les dues finals. Als seus 16 anys, Quesada frega el metre noranta d’alçada i compta amb més de dos metres d’envergadura. El porter té les armes per convertir-se en un mur i les utilitza a la perfecció. Quesada brilla per la seva capacitat lectura de les jugades, així com la reacció i la col·locació del seu cos per tapar cadascuna de les accions rivals. A més, és especialment hàbil a l’hora d’aturar penals en contra.

Orígens a l’Handbol Salou

Albert Quesada va començar a practicar l’handbol a la categoria de benjamí. Era un esport que practicava a casa amb el seu germà, Álex Quesada, però mentre que al segon li agradava rematar, Albert sempre volia ser el porter, sense tenir por en cap moment de rebre una pilotada.

Plegats, Álex i Albert Quesada van trobar el seu lloc per créixer a l’Handbol Salou. Al club de la Costa Daurada, Albert va anar escalant en totes les categories fins a completar 7 anys a l’entitat. Quan estava a la categoria de cadet, va entrar a l’òrbita del Barça i es va traslladar a entrenar a la Masia. Enguany és la segona temporada que està a les files del conjunt blaugrana i ja s’ha consolidat com una de les apostes de futur de l’entitat. La posició de porter a l’handbol és important i, normalment, és escassa de talent. D’aquesta manera, Quesada s’ha fet amb una posició de mèrit al Barça i aspira a continuar creixent. L’any que ve, si tot segueix el seu curs, formarà part de l’equip Juvenil com a jugador de primer any. D’aquesta manera, també començarà a entrar en la dinàmica d’entrenaments amb el Barça Atlètic de Divisió d’Honor Plata.

De moment, el Mur de Castellvell del Camp ja s’ha alçat i es prepara per afrontar el nou repte amb la selecció espanyola de l’1 al 7 de juliol i està clar que està més que preparat.

