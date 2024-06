El 29 de juny torna la Mediterranean Race a Torredembarra

El 29 de juny tindrà lloc la 14a edició de la Mediterranean Race, l’aquatló que organitza l’Ajuntament de Torredembarra. Es tracta d’una prova referent a nivell català, puntuable per la lliga de clubs que organitza la Federació Catalana de Triatló. Hi prenen part clubs d’arreu de Catalunya i també d’Aragó, Navarra, etc.

La competició s’iniciarà a les 8.30 h, al passeig de Rafael Campalans (davant de la Casona- seu de l’Oficina de Turisme). Les distàncies que recorren els atletes són: cursa a peu 5.000 m, natació 2.000 m i cursa a peu 5.000 m.

Les inscripcions estaran obertes fins al 27 de juny.

Et pot interessar