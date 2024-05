La 7a edició de la Cursa Trail El Vendrell tindrà lloc el 16 de juny

El Vendrell acollirà la 7a edició de la Cursa Trail el diumenge 16 de juny, una prova esportiva i lúdica organitzada pel Club d’atletisme Runners El Vendrell amb l’objectiu de donar a conèixer el trail a tothom, tot coneixent el patrimoni de camins històrics del Vendrell. Com a novetat en aquesta edició, l’inici i l’arribada de la cursa tindran lloc a la renovada pista d’atletisme.

Els participants podran córrer o caminar per antics camins que interconnectaven els diferents masos i nuclis urbans de la zona i que ara pertanyen al terme municipal del Vendrell. Des dels Runners El Vendrell, Alfredo Valdivielso, ha explicat que «és un circuit d’iniciació al Trail, no pas tècnic, de 13 km». A més, ha afegit que el de caminada «farà una petita desviació per tal de no coincidir amb els corredors».

Els participants tindran dos punts d’avituallament durant el circuit, un de sòlid, amb fruita fresca, i un de líquid, amb aigua. Tothom haurà de portar el seu envàs a la motxilla per tal de cuidar l’entorn.

El nivell d’inscripció es troba ja al voltant del 80% quan falten dues setmanes per la prova.

Aquest diumenge 2 de juny, a partir de les 8.30h, es farà un entrenament oficial des de l’aparcament de la zona escolar en el qual s’explicarà com serà el circuit de cursa i el circuit de caminada.

La regidora d’esports, Mariona Figueras, ha agraït la feina feta a l’entitat Runners el Vendrell i ha animat a la ciutadania a participar en aquest esdeveniment esportiu.

Et pot interessar