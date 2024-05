Salou rebrà 800 triatletes de tot el món per l'OTSO Challenge

El proper diumenge 2 de juny Salou rebrà 800 triatletes vinguts de 43 països diferents que participaran a la 9a edició de l'OTSO Challenge Salou, un dels esdeveniments de triatló més importants de la Costa Daurada.

La prova oferirà les distàncies Middle Distance (individual i relleus), Short Distance i Fast Distance, perquè tots els apassionats d’aquest esport puguin trobar el seu desafiament perfecte.

Un recorregut desafiant per a totes les distàncies:

• Middle Distance i Middle Distance Relay: 1,9 km nedant, 80 km amb bicicleta i 21 km corrent.

• Short Distance: 1,9 km nedant, 54 km amb bicicleta i 11 km corrent.

• Fast Distance: 950 m nedant, 27 km amb bicicleta i 5 km corrent.

La competició començarà a les 8 h de diumenge, i s'espera que el primer corredor travessi la meta situada a la plaça de les Comunitats Autònomes, epicentre del triatló durant tot el cap de setmana, al voltant de les 11.50 h.

L'OTSO Challenge Salou repartirà un total de 25.000 euros per als 6 primers classificats (homes i dones) a la distància Middle, a més de ser una cita classificatòria per al Mundial (The Championship) que se celebrarà a Samorin, Eslovàquia. També repartirà punts per al World Bonus de Challenge Family amb 100.000$ amb premis.

Salou es converteix en prova de categoria plata de la Professional Triathlon Organisation (PTO), per la qual cosa els atletes sumaran punts per al rànquing mundial d'aquesta organització. Així mateix, per quart any consecutiu, Salou serà prova vàlida per al rànquing nacional de Mitja Distància de la Federació Espanyola de Triatló (FETRI).

Salou està dins del circuit mundial de triatló Challenge Family amb més de 35 carreres a tot el món.

Durant el cap de setmana s'organitzaran diverses activitats paral·leles, com l'ABUS Bike Course Check (una prova no competitiva de 28 km pel sector de la bicicleta), la Family Run (una cursa de 2 km oberta a totes les edats) i Zumba per a tota la família.

Dispositiu especial de trànsit

L'OTSO Challenge Salou 2024 tindrà afectació vial a la C-31B, avinguda Andorra i passeig Jaume I. Amb l'objectiu de minimitzar possibles afectacions viàries, els organitzadors del triatló juntament amb el Servei Català de Trànsit (SCT), els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Salou, amb més de 40 agents i 120 auxiliars de seguretat, posarà en funcionament un dispositiu especial de trànsit.

Diumenge al matí, a les 7 h es procedirà a tallar el trànsit al tram urbà de Salou on es porta a terme la prova i paral·lelament es tallarà també la C-31B. Es preveu que la situació es pugui normalitzar cap a les 13 h.

Aquest triatló provocarà afectacions viàries que poden ocasionar algunes retencions puntuals o desviaments a carreteres de la xarxa viària principal i secundària del municipi de Salou.

Per facilitar la tasca dels Mossos d’Esquadra de Trànsit i impedir l’accés a la zona de la cursa, a les 7.45 h es desviarà tot el trànsit de la carretera C-31B, en tots dos sentits i es tornarà a obrir a les 13 h.

Els usuaris que circulin pels trams afectats han de seguir en tot moment les indicacions dels agents dels Mossos d’Esquadra així com Policia Local de Salou.

