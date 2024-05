Tarragona acollirà la copa del món de gimnàstica estètica de grup

Tarragona acollirà del proper 27 al 30 de juny la Copa del Món de gimnàstica estètica de grup, una competició dins del calendari oficial de la Federació Internacional de Gimnàstica Estètica de Grup (IFAGG) que organitzarà la Federació Catalana de Gimnàstica (FCG) amb la col·laboració de la Real Federación Española de Gimnasia (RFEG).

D’aquesta manera, la ciutat esdevindrà durant quatre dies l’epicentre mundial de la gimnàstica estètica de grup i la Copa del Món de Tarragona es convertirà en la primera competició internacional d’aquest esport que s’hagi albergat en territori espanyol en l’àmbit federat.

La Copa del Món de gimnàstica estètica de grup a Tarragona utilitzarà la denominació AGG World Cup III en anglès per referir-se en les comunicacions oficials a un esdeveniment que englobarà un total de quatre competicions: L’IFAGG World Cup III, adreçada a les gimnastes sèniors; l’IFAGG Challenge Cup, adreçada a les gimnastes júniors; l’IFAGG Mediterranean Countries, adreçada a les gimnastes procedents de països mediterranis i l’IFAGG Open International, adreçada a les gimnastes de categories inferiors.

L’esdeveniment aglutinarà més d’un miler de gimnastes d'entre els 8 i els 30 anys procedents d’una vintena de delegacions d’arreu d’Europa, Àsia i Amèrica. Cada país participant podrà aportar fins a quatre equips a l’IFAGG World Cup III i a l’IFAGG Challenge Cup respectivament, mentre que Espanya, en qualitat d’amfitriona, disposarà preferentment d’una quota de cinc places per a cadascuna de les dues competicions.

En aquest sentit, la Real Federación Española de Gimnasia (RFEG) ja ha confirmat la designació de dos equips catalans per a aquestes dues competicions: el Club Ciutat de Barcelona en categoria sènior i el Club Rítmica Barcelona en categoria júnior. Per la seva banda, a l’IFAGG Mediterranean Countries i a l’IFAGG Open International no hi haurà límit d’inscripcions.

El Palau d’Esports Catalunya serà la seu de la Copa del Món de gimnàstica estètica de grup gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Tarragona, a través de Tarragona Esports, que cedirà una infraestructura que compleix amb els més alts estàndards de modernitat. En xifres, s’estima una assistència total de prop de 2.000 espectadors que acudiran al recinte al llarg de la competició. Les entrades sortiran a la venda a partir de la segona setmana de juny i oferiran la possibilitat de comprar entrades de dia, així com també d’abonaments més econòmics de diversos dies.

«Estem molt contents que Tarragona torni a convertir-se amb seu d’un gran esdeveniment esportiu i, en aquest cas, parlem d’un mundial que projectarà la ciutat internacionalment», ha manifestat per la seva banda el conseller d’Esports i Turisme Esportiu de l’Ajuntament de Tarragona, Berni Álvarez.

La gimnàstica estètica de grup

La gimnàstica estètica de grup és un esport format per entre sis i deu gimnastes que realitzen coreografies estilitzades seguint moviments harmònics, rítmics i dinàmics realitzats amb l’ús natural de la força. Hi ha un flux natural d’un moviment al següent, com si cada nou moviment es creés a partir de l’anterior. Tots els moviments han de fer-se amb fluïdesa, mostrant amplitud i varietat en la dinàmica i velocitat.

La coreografia ha de contenir moviments corporals versàtils i variats, com ara ones i balancejos del cos, equilibris i girs, salts, passos de ball i aixecaments. Es requereixen qualitats físiques com la flexibilitat, la velocitat, la força, la coordinació i la capacitat per a moure’s sense aparent esforç.

Des del 16 de febrer del 2024 la gimnàstica estètica de grup està reconeguda com a esport federat a Espanya després que la IFAGG certifiqués a la RFEG com a representants oficials de la pràctica d’aquest esport en territori espanyol.

