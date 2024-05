Una aventura de múltiples camins

Una ruta, molts camins, aquest és el lema de la Kromvojoj, la cursa d’ultradistància única a Catalunya que va tornar a posar a Reus en el mapa. Kromvojoj és una paraula de l’esperanto que descriu possibles i diversos camins i aquest és, precisament, l’esperit d’aquesta ruta de 1.385 quilòmetres que recorre tota Catalunya i que té com a epicentre la ciutat de Reus.

Enguany va ser la tercera edició i 69 valents van sortir des de la capital del Baix Camp el darrer 11 de maig al vespre en una aventura que va portar a Etienne Pousse, el més ràpid, a completar el recorregut en 3 dies i 9 hores. La distància no és l’únic obstacle, sinó que la veritable aventura és que el circuit s’ha de completar amb autosuficiència, sense ajuda a l’hora d’afrontar els obstacles del camí.

La idea de la cursa es va propulsar entre el reusenc Joan Carrillo i els seus companys Tomás Montes, Oriol Hernández i Bernat Manzano. «A partir d’una operació que vaig tenir, el metge em va recomanar fer bicicleta sense por», va assenyalar Carrillo. El reusenc va acatar el consell: «El 2016 vaig fer una prova de 200 quilòmetres, a l’any següent una de 300 i mesos després vaig provar la CAT700. A partir d’aquí vaig fer el salt a Europa per la Transcontinental», va destacar Carrillo. La seva experiència a Europa va fer que s’adonés que «has de travessar 17 països per trobar la diversitat paisatgística que tenim a Catalunya», va subratllar. A més va afegir que «nosaltres això ho fem per l’amor al ciclisme. No guanyem ni un euro per la cursa ni el guanyarem, tot el que recaptem serveix per reinvertir-ho en la pròxima edició», va apuntar.

L’objectiu d’aquesta cursa era establir una aventura que servís com a repte personal i autoconeixement. «Proposem una ruta fixada en la qual els corredors han de passar per diferents punts de control, però no hi ha límit, cadascú l’ha de recórrer al seu ritme», va apuntar Carrillo. A més, va afegir que «la ruta segueix carreteres secundàries i diferents paratges. La soledat i l’autosuficiència són l’esperit de la cursa».

Els ciclistes participants no poden acceptar cap ajuda en el seu recorregut. No poden rebre menjar de ningú, l’han d’anar a comprar ells mateixos, si punxen una roda, han de buscar ells la solució i, per a dormir «hi ha qui dorm en un tros de gespa, en un parc o en un caixer automàtic. També poden anar a un hotel o hostal, però no el poden tenir reservat amb antelació», va apuntar Carrillo.

Pel que fa a Etienne Pousse, el guanyador, només va dormir la segona nit, la resta va pedalar sense descans fins a arribar de nou a Reus. De fet, Carrillo va assenyalar que una norma no escrita és que «s’ha de pedalar la primera nit i l’última».

Cada ciclista té el seu camí i la seva aventura. «Han participat en la cursa des d’exprofessionals com la Molly Weaver fins a gent que participa per celebrar els seus 50 anys. Hi ha qui vol arribar el primer i qui ho fa al seu ritme. Cadascú ho ha viscut a la seva manera. Els que repeteixen tampoc viuen la mateixa experiència. Aquesta és l’essència de la Kromvojoj, una ruta, molts camins».

L’any que ve, la Kromvojoj tornarà de nou a Reus. Des de l’Ajuntament, el compromís també és ferm. El regidor de Salut i Esports de l’Ajuntament, Enrique Martín, va destacar que «per nosaltres és un orgull donar-li suport i que la ruta parteixi de la nostra ciutat, que és un enclavament ideal pel seu fàcil accés a la xarxa de carreteres que connecta el país de nord a sud».

