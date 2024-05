La ruta ciclista d’ultradistància ‘Kromvojoj’ incorpora una ruta reduïda

L’Ajuntament de Reus col·labora en l’organització de la III edició de l’esdeveniment de ciclisme de carretera d’ultradistància «Kromvojoj». La sortida i arribada es tornarà a fer aquest cap de setmana des de Reus amb un recorregut circular de 1.400 km per Catalunya i un desnivell acumulat de més de 24.500 metres positius.

Hi participaran tant ciclistes experimentats com alguns que s’inicien en aquest tipus de proves provinents de l’Estat i d’altres països com Regne Unit, Suïsa, USA, Canadà, França, Alemanya o Països Baixos.

La novetat d’aquesta tercera edició és la incorporació d’una ruta reduïda i menys exigent. A les edicions anteriors només hi havia una ruta però enguany s’afegeix a la ruta amb la distància original: 1.400km y 24.500m+ una versió reduïda, la Redux, amb 925km y 16.400m+.

La prova sortirà aquest dissabte, 11 de maig, a les 20 hores de les piscines municipals de Reus. El recorregut travessarà la Catalunya Central, el Cap de Creus, i la Costa Brava, el Pirineu, la Plana de Lleida, Els Ports de Tortosa i el Delta de l’Ebre per tornar cap a Reus creuant el Priorat. L’itinerari contempla tres punts de control: el Monestir de Sant Pere de Rodes (Alt Empordà), el Port de la Bonaigua (Val d’Aran) i el Mont Caro (Baix Ebre).

Aquesta prova està impulsada per quatre aficionats al ciclisme i la ultra distància: Tomás Montes, professional de la fotografia especialitzat en contingut ciclista; Oriol Hernández, centrat professionalment en la qualitat en l’experiència del client; Bernat Manzano, productor de pel·lícules i Joan Carrillo, ciclista d’ultradistància.

La filosofia de Kromvojoj és apropar els ciclistes a l’origen d’aquest esport, quan s’havia de fer de forma autosuficient i portar amb si mateix tot allò que es necessitava. Pels organitzadors el punt fort del projecte és la diversitat paisatgística de Catalunya i l’abundància de carreteres amb poc tràfic però exigents a nivell esportiu.

A més a més, per tercer any consecutiu han escollit Reus com a punt de sortida i arribada pel seu fàcil accés a la xarxa de carreteres i les comoditats que ofereix a nivell de serveis com la gastronomia, allotjament, etc. El nom de la prova, Kromvojoj, prové de l’Esperanto i descriu possibles i diversos camins. Una definició que s’ajusta a l’esperit de la prova.

