Kilian García i Alba Gutiérrez guanyen la tercera edició de la Trail Tarragona

Kilian García i Alba Gutiérrez es van proclamar campions de la tercera edició de la Trail Tarragona. La cursa organitzada per Tarragona Esports i el Club Trail Tàrraco va acollir un total de 379 participants que es van repartir entre la cursa llarga i la caminada.

Tots dos recorreguts, de 19 quilòmetres i d’11,8 quilòmetres respectivament, van tenir com a punt de sortida i arribada la platja de l’Arrabassada i van passar per indrets del territori tarragoní com la muntanya de Sant Simplici i les platges dels Capellans i la Savinosa entre altres.

El competidor més veloç de tota la cursa va ser Kilian García, del Natural DFN club, que va tancar la competició amb un temps de 1’28’’43’’. Jordi Peidro i Joan Martín, corredors independents, van tancar el podi. A les portes del podi es va quedar Néstor Moro, corredor del Trail Tàrraco, que va ser cinquè.

D’altra banda, Alba Gutiérrez, del Feel Training, va completar la prova amb una marca de 1’51’’58’’ i va guanyar en la categoria femenina. Espe Bernat, del Trail Tarraco, va completar una gran cursa per acabar en segona posició. Finalment, Núria Fernández, atleta independent, va tancar el podi en tercera posició.

