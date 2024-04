L’Ajuntament rebrà oficialment al CV Sant Pere i Sant Pau aquest divendres

L'Ajuntament de Tarragona oferirà, aquest divendres 3 de maig, una recepció oficial al Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau, un acte institucional que tindrà lloc a partir de les 18.30 h al Pati Jaume I i en el qual el consistori reconeixerà el mèrit esportiu i l'aportació a la ciutat d'aquest club que acaba d'aconseguir l'ascens a la Superlliga 1, la màxima categoria estatal.

L'acte estarà presidit per l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales i també comptarà amb la participació del conseller d'Esports, Berni Álvarez. Per part del Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau, els màxims protagonistes seran els jugadors del primer equip, així com el president del club, Alfonso Periañez; el gerent, Aleksandar Stevovski; i el director esportiu, Vladimir Stevovski, entre altres. En el transcurs de la recepció, l'alcalde de Tarragona lliurarà al club un diploma de reconeixement.

També per celebrar aquest ascens, el Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau està preparant una festa que tindrà lloc aquest dissabte 4 de maig, a partir de les 18 h, al pavelló municipal de Sant Pere i Sant Pau.

