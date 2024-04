El Baix Camp acull les finals dels Jocs Esportius

Diferents pavellons del Baix Camp seran les seus de la Final Nacional de Voleibol dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, un programa de la Generalitat que organitzen i porten a terme els Consells Esportius del territori.

El Consell Esportiu del Baix Camp ha sigut l’encarregat d’organitzar aquest esdeveniment esportiu que té com a objectiu «impulsar la transmissió de valors socials i l’adquisició d’hàbits saludables, mitjançant un model de competició i activitat esportiva escolar educativa i participativa».

Aquesta competició es desenvoluparà del 25 de maig al 16 de juny i aplegarà a 150 equips de voleibol d’arreu del territori i més de 2.000 esportistes d’entre 8 i 17 anys.

Els partits es desenvoluparan en diferents seus de la comarca com el pavelló de Vinyols i els Arcs, els pavellons de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant així com els pavellons de Reus i el pavelló del Club Natació Reus Ploms.

El president del Consell Comarcal del Baix Camp, Ernest Roigé, va destacar «el compromís dels municipis del territori per possibilitar la celebració d’aquest esdeveniment esportiu a la comarca, així com la voluntat de continuar treballant per fer possible la participació d’esportistes de totes les edats».

D’altra banda, Jaume Domingo, president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, va agrair «el compromís dels agents involucrats en aquesta final nacional».

Les finals nacionals de voleibol dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya es disputaran tots els caps de setmana, des del 25 i 26 de maig fins al 15 i 16 de juny, en pavellons de diversos municipis del Baix Camp.

Les competicions estan distribuïdes segons la categoria, des de prebenjamí fins a juvenil i comprenen tots els cicles educatius, des de l’inicial fins al batxillerat i els cicles formatius. La competició omplirà d’activitat esportiva al Baix Camp amb 2.000 esportistes.

