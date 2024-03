El turisme esportiu garanteix una alta ocupació a la demarcació de Tarragona per Setmana Santa

Més de 40.000 esportistes nacionals i internacionals s'allotjaran a Tarragona i a l'Ebre per Setmana Santa.Cedida

La demarcació de Tarragona rebrà, del 23 de març a l’1 d’abril, més de 40.000 esportistes, tant nacionals com internacionals, per participar en diverses competicions. D'aquesta manera, el turisme esportiu garanteix una alta ocupació al territori per Setmana Santa.

Els esdeveniments esportius més destacats per aquestes dates de Setmana Santa són: la Mare Nostrum Cup Easter de futbol, el Mundialito de futbol o la Costa Daurada Cup de futbol. Només aquests tres tornejos portaran gairebé 25.000 esportistes i generaran gairebé 100.000 pernoctacions a la Costa Daurada. A més, també es disputarà la Mare Nostrum Cup d’handbol; el Torneig TGN Bàsquet, el XIV MN Basket, el 2nPlus MN Basket, la Super Liga Pro 3X3 Spain de bàsquet, el 3r MNRink Hockey, la Copa Daurada de futbol, la Cambrils DanceSport de balls esportius, el Campionat de Catalunya d’escacs... Es calcula que tots aquests esdeveniments portaran a la demarcació més de 40.000 persones, entre esportistes de totes les edats, familiars i equips tècnics. Tots ells generaran més de 145.000 pernoctacions en hotels, càmpings i apartaments.

Segons la presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT),Berta Cabré, «fa uns anys, tant el sector privat com el públic vam apostar fort per convertir-nos en una destinació referent en turisme esportiu, ho hem aconseguit. Vull agrair a tots els organitzadors el seu compromís i fidelitat amb la nostra destinació. Tenim les instal·lacions perfectes i necessàries per organitzar tots aquests esdeveniments».

A més, Cabré ha afegit que «gràcies a tots els campionats i a les estades esportives que hi ha per Setmana Santa, ja podem garantir una alta ocupació al territori. Això ens dona molta seguretat i poder planificar amb temps la nostra activitat».

Pel que fa a la previsió d'ocupació, Cabré ha afirmat que, «la climatologia acabarà d’influir en les reserves de darrera hora de turistes nacionals i francesos. Si la meteorologia es mostra favorable, podrem aconseguir una ocupació alta i potser rècord durant aquest període a tota la costa, però també a l’interior. Però, ara mateix, ja podem garantir una ocupació que se situarà al voltant del 80% de mitjana, aproximadament». La presidenta de la FEHT també ha recordat que aquests dies de vacances ja visitaran la Costa Daurada els primers britànics, irlandesos i francesos donat que companyies com Ryanair, Vueling o altres companyies de touroperació inicien la seva operativa a l’Aeroport de Reus en algunes de les seves rutes previstes.

Alta ocupació

Per Setmana Santa, hi haurà 76 hotels oberts, la qual cosa representa aproximadament el 75% del total de la planta hotelera de la demarcació de Tarragona. Aquests establiments ofereixen unes 43.000 places de les més de 60.000 disponibles. Els hotelers són optimistes pel que fa a la previsió d’ocupació, amb una mitjana del 80%, aproximadament. Tot i això, de Dijous Sant a dissabte, les ocupacions poden arribar al 90%. El turisme que aquests dies s’allotja en hotels bàsicament és nacional, del País Basc, Navarra i Aragó, francesos i també visitants internacionals que arriben d’Irlanda, Regne Unit, Països Baixos i França a través dels vols que operen a l’Aeroport de Reus.

Tant als càmpings de l’interior com als de costa, s’espera una alta ocupació. Durant la primera part de les vacances de Setmana Santa, la previsió als càmpings d’interior rondarà amb ocupacions vora el 85% en bungalous i el 65% en parcel·les, mentre que als establiments de la costa, hi haurà un 85% d’ocupació als bungalous i un 75% a les parcel·les. Si les previsions meteorològiques acompanyen, durant la segona part de Setmana Santa, els càmpings de Tarragona podrien aconseguir ocupacions que rondarien el 90%, unes dades similars a les de l'any passat. La procedència dels visitants serà, bàsicament, catalana -molts de l'àrea metropolitana de Barcelona-, però a la costa també s'hi allotjaran francesos, holandesos i alemanys. Actualment, tots els càmpings de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre estan oberts.

Pel que fa als apartaments turístics i habitatges d’ús turístic de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre s'espera una ocupació propera al 70%. La gran majoria de visitants que s’hi allotjaran seran nacionals, principalment clients de proximitat, com són del País Basc, Navarra, Aragó... i, també, de Barcelona. L’ocupació final la determinaran les reserves de darrera hora. Així, si la climatologia acompanya, s’arribarà al 80-85% d’ocupació. Les 25.000 places que ofereixen els apartaments turístics de la demarcació de Tarragona estan disponibles.