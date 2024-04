Més de 300 joves participen a la quarta edició del Reus Esport Challenge

Aquest dimarts el Pavelló Olímpic de Reus s'ha convertit en l'epicentre de l'activitat juvenil amb la celebració de la quarta edició del Reus Esport Challenge. Més de 300 joves, distribuïts en diferents equips, han demostrat el seu talent i habilitats en una àmplia varietat de disciplines esportives incloent bàsquet, skate i patinet, beisbol, crossfit, futbol i danses urbanes.

La competició ha comptat amb la participació activa dels instituts Baix Camp, Roseta Mauri, Gaudí, Tapiró i Gabriel Ferrater, que han aportat a l'esdeveniment un ambient competitiu però amistós. A més, l'esdeveniment ha gaudit de la col·laboració de diverses empreses i entitats esportives locals, les quals han apropat als joves a noves disciplines esportives.

L'activitat ha estat organitzada conjuntament per la regidoria de Joventut i la regidoria de Salut i Esport de Reus, en col·laboració amb Reus Esport i Lleure, com a part d'un esforç continuat per promoure l'esport i l'activitat física entre els joves. Aquesta iniciativa va néixer dels resultats d'un procés participatiu realitzat l'any 2018, en el qual els joves van proposar donar continuïtat a les olimpíades escolars, adaptant-les per als alumnes de l'ESO.