50 anys de flama olímpica

Ahir la flama olímpica va tornar a donar el tret de sortida a l’Olimpíada Escolar de Reus. Aquest és un esdeveniment simbòlic de la ciutat i, enguany, en la seva 42a edició, també és especial perquè compleix 50 anys. El 1974, el Reus Deportiu, presidit per Andreu Olesti, va engegar un projecte esportiu pioner que va aplegar als joves dels centres educatius de la ciutat, l’Olimpíada Escolar. Aquesta competició va promocionar l’esport i els seus valors fins al 2005. A partir de l’any 2015, el Consell Esportiu i l’Ajuntament de Reus van tornar a encendre la flama per recuperar una tradició que ahir va tornar a donar el tret de sortida.

L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, va donar per inaugurada ahir una competició que s’allargarà fins al 26 d’abril i que aplegarà 40 centres educatius de Reus i de la resta del Camp de Tarragona i també de les Terres de l’Ebre. L’acte, celebrat al teatre Bartrina, va reunir a representants de cada centre, així com els joves participants i els seus pares. Alguns d’ells també van formar part de l’Olimpíada en la seva infància i, ara, veuen els nervis i la il·lusió dels seus fills abans de formar part d’aquesta competició purament reusenca. Al mateix temps que els capitans presentaven les dotze modalitats esportives i l’Olimpíada cultural, la flama de la torxa olímpica passava de portador en portador des del pavelló Olímpic Municipal fins al teatre, passant pels carrers de la ciutat, aturant el trànsit i als vianants. L’encesa del peveter va anar acompanyada per la hissada de la bandera olímpica així com la recitació del jurament olímpic que el poeta local Xavier Amorós va dedicar especialment per a l’acte. Tots aquests imprescindibles van guarnir un acte d’inauguració que va ser el primer de l’alcaldessa reusenca. Guaita va destacar «l’orgull» de donar el tret de sortida d’una competició especial perquè «és il·lusionant pels joves i porta nostàlgia a la gent de Reus». Per la seva banda, el regidor d’Esports, Enrique Martín, va destacar que «la competició permet viure l’esperit olímpic a la ciutat i promociona els valors de l’esport, la solidaritat, la tolerància i el treball en equip entre els més joves».

El pregoner de l’acte va ser el capità del Reus FC Reddis, Ramon Folch, que va assenyalar que «des de petit, sempre he fet esport. Formava part d’un club de futbol on competia cada cap de setmana, però participar en l’Olimpíada Escolar era especial. En aquest esdeveniment jugava amb els amics de tota la vida, el grup de sempre, de la classe, que ens veiem cada dia. Aquest és el millor record que guardo».

Amb els amics de sempre, els nervis i la il·lusió en l’ambient, la torxa olímpica torna a il·luminar Reus i a donar el tret de sortida a l’Olimpíada.