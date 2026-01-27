Viral
El poble de Tarragona que va ser clau durant la Guerra Civil: les seves trinxeres perduren
La seva posició elevada va convertir el municipi en un objectiu estratègic durant la Guerra Civil espanyola
Corbera d’Ebre, un petit poble de la Terra Alta que encara conserva les cicatrius de la Guerra Civil, ha cridat l’atenció de National Geographic. Els seus murs enderrocats, l’església amb sostres de vidre i els carrers envaïts per la brossa fan que el visitant pugui percebre la seva història recorrent el poble. El que avui és un paisatge silenciós va ser fa gairebé 90 anys un punt estratègic decisiu durant la Batalla de l’Ebre.
La seva posició elevada va convertir el poble en un objectiu estratègic durant l’ofensiva republicana i la posterior contraofensiva franquista el 1938. Trinxeres improvisades i polvorins van ser atacats incansablement, mentre la població provava de mantenir la vida quotidiana enmig del caos.
Daniel Cabezas Ramírez
Després de la guerra, l’abandó va fer que el poble col·lapsés lentament, deixant només l’església restaurada el 2011 com a testimoni de l’ocorregut. Avui, el Centre d’Interpretació 115 dies organitza recorreguts guiats per les ruïnes. Així doncs, els visitants poden explorar trinxeres, refugis i fortins que encara sobreviuen, testimonis muts de l’estratègia i la resistència que van definir la Batalla de l’Ebre.
Corbera no està sola en aquesta memòria viva. La Terra Alta i localitats properes com Gandesa i Fayón compten amb museus i memorials que preserven testimonis originals, maquetes, armes i documents de la contesa. Junts formen un mapa del conflicte que converteix la zona en un punt estratègic decisiu durant la guerra.