Habitatge
El nou barri de Tarragona tindrà 192 pisos de lloguer assequible: els requisits
La majoria dels pisos assequibles, situats a la zona de Les Oliveres del PP10, es reservaran a joves i majors de 65 anys
El nou barri PP10 de Tarragona, a la zona de Les Oliveres, comptarà amb 192 habitatges de lloguer assequible, destinades a diferents col·lectius de la ciutat. D’elles, 49 es reservaran per a joves de fins a 35 anys i 37 per a persones majors de 65, mentre que es destinaran altres habitatges a persones amb mobilitat reduïda o discapacitat.
El Servei Municipal de l’Habitatge ha presentat les bases per a l’adjudicació d’aquests pisos, que estableixen una sèrie de requisits per poder accedir. Entre ells, s’exigeix estar inscrit en el registre de sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Catalunya, ser major d’edat, acreditar residència continuada a Tarragona, i comptar amb nacionalitat espanyola o europea, o un permís de residència vigent.
A més, ni els sol·licitants ni els membres de la unitat de convivència no poden disposar de cap altre habitatge en propietat. Un altre aspecte clau és l’esforç econòmic màxim que es podrà destinar al lloguer, ja que no pot superar el 30% dels ingressos actuals de la unitat de convivència. Els ingressos anuals s’hauran de situar entre 1,5 i 4 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya), garantint que els habitatges siguin accessibles per a aquells que realment les necessiten.