El poble de Tarragona on Picasso es va inspirar per pintar els seus quadres

Al cor de la comarca de la Terra Alta es troba Horta de Sant Joan, un petit poble enclavat en un entorn natural privilegiat, que no només és una joia del patrimoni medieval català, sinó també el racó on un jove Pablo Picasso va trobar la inspiració per a diverses de les seves primeres obres. El paisatge, l’arquitectura tradicional i l’atmosfera tranquil·la van deixar una profunda empremta en el pintor malagueny, que va visitar Horta en dues ocasions clau per a la seva evolució artística.
Aquest pintoresc municipi s’alça a més de 500 metres d’altitud, dins del Parc Natural dels Ports. Passejar pels seus estrets carrers empedrats, admirar les cases de pedra amb porxos i descobrir places amb segles d’història és, en si mateix, un viatge al passat. La plaça Major porticada és un dels racons més fotografiats, considerada una de les més boniques de Catalunya. Al costat d’ella, destaquen l’Ajuntament renaixentista, la Casa del Delme i l’església gòtica de Sant Joan Baptista.
La connexió entre Picasso i Horta de Sant Joan és tan forta que el municipi va decidir preservar aquesta herència artística a través del Centre Picasso, ubicat a l’antic hospital del poble. Aquest espai cultural reuneix unes 200 reproduccions d’obres realitzades durant les seves estades durant els anys 1898 i 1909, així com fotografies, documents i objectes personals que permeten entendre la relació de l’artista amb aquest entorn rural.
Va ser precisament a Horta on el pintor es va submergir en l’estudi de la naturalesa i va experimentar amb noves formes d’expressió que més tard donarien pas al cubisme. A més de l’art, Horta ofereix al visitant un important llegat històric. L’antiga presó medieval, que encara conserva elements com el pou de càstig, avui funciona com a sala d’exposicions temporals.
Però Horta de Sant Joan també guarda sorpreses naturals. Als seus afores creix un autèntic testimoni mil·lenari: Lo Parot, l’olivera més antiga de Catalunya, amb més de 2.000 anys d’història. Amb un tronc de més de set metres de perímetre i una altura de vuit metres, aquest arbre monumental està protegit des de 1990 i s’ha convertit en un dels símbols del municipi.
Avui, Horta de Sant Joan continua atraient visitants que busquen desconnectar entre muntanyes, art i silenci. El seu equilibri entre història, naturalesa i cultura el converteix en un dels pobles més especials de l’interior de Tarragona. I com el propi Picasso va confessar alguna vegada: "Tot el que sé ho vaig aprendre a Horta".