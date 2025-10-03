El poble de Tarragona on s’obrirà el primer parc de terror familiar d’Espanya

Lleure
El municipi del Catllar, a la província de Tarragona, es prepara per convertir-se en l’epicentre del Halloween amb l’arribada del Catllar Horror Fest, el primer parc de terror familiar d’Espanya. Aquest innovador esdeveniment, que se celebrarà a l’entorn emblemàtic de la Torre d’en Guiu, promet transformar la localitat en un univers immersiu de por, diversió i espectacles per a totes les edats.
El parc obrirà oficialment les seves portes els dies 24, 25 i 31 d’octubre, així com l’1, 7 i 8 de novembre de 2025, amb una premier especial el 23 d’octubre destinada a les experiències familiars. L’esdeveniment inclou una variada programació d’activitats que van des de cases encantades fins a espectacles en directe, passant per experiències teatrals, zones de joc i una d’animada after party amb DJ fins les 3 de la matinada.
El concepte del Catllar Horror Fest és clar: adaptar el terror a un públic ampli. Per això, ofereix cinc experiències dissenyades per a gaudir en família, amb un nivell de por moderat, encara que amb l’opció de triar activitats de més intensitat per als adults que busquin emocions més fortes. A més, el parc comptarà amb quatre experiències exclusives per a majors de 16 anys, entre elles una intensa partida de làser tag i una horror experience anomenada La Fuga.
Entre les atraccions destacades figuren La Mansión de los Vampiros, La Despensa Maldita i El Ritual de las Almas, totes elles pensades per a atrapar als visitants en un ambient de misteri sense arribar al terror extrem. Per als més petits, també hi haurà espectacles com La Leyenda de Jack O'Lantern i una zona de jocs infantil. L’experiència comença amb un xou de benvinguda que combina acrobàcies, música en viu i la presentació dels personatges del festival.
Un dels elements més originals de l’esdeveniment és la possibilitat de triar la intensitat de la interacció amb els actors. Aquells que optin per l'experiència vermella accepten cert contacte físic durant les activitats, mentre que aquells que prefereixin una experiència més lleugera poden triar versions sense contacte. Aquesta versatilitat converteix al parc en una proposta única que democratitza el terror, permetent que tota la família pugui gaudir segons els seus propis límits.
L’alcalde del Catllar, Xavier Canadell, ha assenyalat que aquest esdeveniment posicionarà el municipi com un referent cultural i festiu a Catalunya, destacant el seu caràcter inclusiu i el seu impacte en el turisme local. Les entrades ja estan disponibles a través del web oficial (www.elcatllarhorrorfest.com) i les xarxes socials. Sens dubte, una proposta que arriba per revolucionar la manera de viure Halloween a Tarragona.